Уровень домашнего насилия в одесских семьях постоянно растёт

В январе-сентябре нынешнего года на одесских родителей были составлены 4 тысячи 358 протоколов, что на 864 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии начальник муниципальной службы по делам детей Ирина Дамаскина. Она отметила, что из общего количества протоколов 30% касаются родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, и почти 69% связаны с насилием в семье (2993 протокола, хотя в прошлом году было 2312). ВИДЕО с 25 минуты.

Ирина Дамаскина добавила, что за 9 месяцев 2018-го на учёт также были взяты 207 детей, при этом пятеро из них пострадали от жестокого обращения, семеро самовольно покинули свои дома, четверо проживали в зоне АТО в Донбассе, а 17 совершили различные правонарушения. Впрочем, за тот же срок сняли с учёта 126 детей (по причине «позитивных изменений в семьях»).

Отметим также, что с января по сентябрь в Центре социально–психологической реабилитации Одессы пребывали 154 ребёнка, из которых 43 детей вернули родителям, 17 взяли под опеку, а ещё 20 устроили в учреждения для сирот. В настоящее время в учреждении воспитываются 60 несовершеннолетних.

Всего по состоянию на 1 октября на первичном учёте одесской службы по делам детей находятся 1178 детей–сирот и детей, лишённых родительской опеки.