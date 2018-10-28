В пригородах Одессы 1 ноября отключат воду

1 ноября с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды некоторым потребителям Лиманского района.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по ремонту водовода диаметром 900мм по адресу: с. Лески

1 ноября 2018 года с 09:00 до 21:00

будет прекращена подача воды следующим потребителям области:

с.Лески,

с.Крыжановка,

с.Фонтанка,

ТРЦ «Ривьера».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).