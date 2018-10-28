Гидрометцентр: прогноз погоды по Одессе и области на 30 октября – 3 ноября

С 21 час. 29 октября до 21 час. 30 октября
по Одессе
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-14 °С, днем 18-20 °С.
по Одесской области
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14 °С, днем 18-23 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
31 октября-1 ноября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12 °С, днем 16-21 °С.
2-3 ноября
Без осадков.
Температура ночью 5-10 °С, днем 13-18 °С