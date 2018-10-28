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Сегодня, 18:00

Гидрометцентр: прогноз погоды по Одессе и области на 30 октября – 3 ноября

Категория: Новости

Гидрометцентр: прогноз погоды по Одессе и области на 30 октября – 3 ноября

С 21 час. 29 октября до 21 час. 30 октября

по Одессе

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-14 °С, днем 18-20 °С.

 

по Одесской области

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-14 °С, днем 18-23 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

 

31 октября-1 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12 °С, днем 16-21 °С.

 

2-3 ноября

Без осадков.

Температура ночью 5-10 °С, днем 13-18 °С



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