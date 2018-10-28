Гидрометцентр: прогноз погоды по Одессе и области на 30 октября – 3 ноября

Категория: Новости

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.

С 21 час. 29 октября до 21 час. 30 октября

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