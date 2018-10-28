Пять двойняшек появились на свет в Одессе за последнюю неделю

По информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появился на свет 191 новорожденный. За неделю население Одессы пополнили пять пар близнецов.

Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное превосходство над девочками — на свет появились 112 маленьких одесситов и 79 юных одесситок.

Лидером по числу новорожденных на прошлой неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 62 младенца.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов, а также областной перинатальный центр.