 
Информация к новости
  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Пять двойняшек появились на свет в Одессе за последнюю неделю

Категория: Новости

Пять двойняшек появились на свет в Одессе за последнюю неделю

По информации департамента здравоохранения Одесского горсовета, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появился на свет 191 новорожденный. За неделю население Одессы пополнили пять пар близнецов.

Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное превосходство над девочками — на свет появились 112 маленьких одесситов и 79 юных одесситок.

Лидером по числу новорожденных на прошлой неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 62 младенца.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских роддомов, а также областной перинатальный центр.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 