Исландия не торопится в ЕС из-за экономической политики ЕС, "далёкой от людей"

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир считает, что на сегодня нет достаточно оснований, чтобы говорить о членстве Исландии в Евросообществе, критикуя экономическую политику ЕС, неудачным примером которой политик считает создание Еврозоны.

Об этом сообщает EUobserver.

"Я не думаю, что мы должны присоединиться к ЕС прямо сейчас. Не думаю, что теперь есть основания для возобновления заявки. Лично я критично отношусь к экономической политике ЕС - созданию Еврозоны без реальной централизованной фискальной политики", - сказала в интервью Якобсдоттир.

Она считает, что Европейский центральный банк стал очень мощным, но не очень демократическим. "Экономическая политика ЕС стала очень далекой от людей в Еврозоне, она имеет недостатки, которых не должно быть", - добавила премьер.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но прекратила этот процесс в 2015 году. Крошечная страна Северной Атлантики, с населением всего 340 тыс. человек, остается членом Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Европейского экономического пространства (ЕЭП).