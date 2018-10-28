Лучше всего изучать языки в детстве? Это не совсем так

Расхожее мнение о том, что иностранный язык детям дается намного проще, чем взрослым, кажется вполне убедительным. Впрочем, это не совсем так. Кроме того, изучение языков во взрослом возрасте имеет много преимуществ. В двуязычном детском саду с английским и испанским языками на севере Лондона утро, как всегда, начинается шумно. Родители помогают детям отстегнуть велосипедные шлемы и снять куртки.

Воспитатели обнимают детей и весело приветствуют их: "Buenos dias!"

На детской площадке девочка просит, чтобы ей сделали из волос coleta (по-испански "хвост"), а затем бросает мяч подружке и кричит "Лови!" на английском языке. "В этом возрасте дети не изучают язык - они его получают", - говорит директор сада Кармен Рамперсад. То, с какой легкостью маленькие полиглоты подхватывают язык, - лучшая иллюстрация ее слов. Для многих детей здесь испанский является третьим или даже четвертым иностранным. Их родные языки - хорватский, иврит, корейский, голландский и другие. Если вспомнить, какие трудности обычно приходится преодолевать взрослым на уроках иностранного языка, легко сделать вывод, что лучше начинать как можно раньше. Впрочем, исследования показывают, что наши отношения с языками в течение жизни не так однозначны, и есть немало плюсов в том, чтобы начать изучать язык в зрелом возрасте.

В общем, в любом возрасте существуют свои преимущества в освоении иностранного языка.

Малыши лучше воспринимают на слух и различают звуки. Дети дошкольного возраста с поразительной скоростью подхватывают произношение и интонацию.

Однако взрослые способны лучше концентрироваться на задании и имеют важные навыки для расширения словарного запаса. Это касается, кстати, и нашего родного языка. А также множества других преимуществ, которые предоставляет нам жизненный опыт, - событий, методов обучения и даже любви и дружбы. Все это влияет на то, на скольких языках мы говорим и как хорошо мы их освоили. Малыши лучше воспринимают звуки и быстро овладевают произношением, но каждый возраст имеет свои преимущества в освоении языка "Не все способности, необходимые для усвоения языка, снижаются с возрастом", - объясняет профессор Эдинбургского университета Антонелла Сорейс, которая изучает развитие детской речи и возглавляет Центр по вопросам двуязычия. В качестве примера она приводит "осознанное обучение" - усвоение языка на уроках с учителем, который объясняет правила. "Маленькие дети практически не воспринимают осознанное обучение, потому что они не могут концентрировать внимание, контролировать мыслительные процессы, их память функционирует иначе", - объясняет профессор Сорейс.

"Взрослым такой способ обучения дается легче, и с возрастом такие навыки улучшаются", - добавляет она. Во время исследования израильские ученые предложили участникам изучить грамматическое правило искусственного языка и применять его для новых слов. Ученые сравнивали три отдельные группы: 8-летних, 12-летних и взрослую молодежь. Взрослые участники эксперимента справились с задачей лучше, чем две детские группы. А 12-летние показали более высокий результат, чем младшие дети. Это согласуется с результатами долгосрочного исследования, в котором приняли участие почти 2000 двуязычных учащихся с родными каталонским и испанским языками, изучающих английский.

Те, кто начинали изучать английский позже, усваивали его быстрее, чем ученики младшего возраста. Исследования свидетельствуют, что молодые люди имеют преимущества перед детьми в изучении языков Израильские исследователи пришли к выводу, что старшие участники эксперимента могли воспользоваться навыками, которые мы приобретаем с возрастом: более продвинутые стратегии решения проблем и больший лингвистический опыт.

Иными словами, взрослые студенты, как правило, уже достаточно много знают о себе и о мире и используют эти знания для обработки новой информации.

Дети, наоборот, лучше усваивают язык неосознанно, слушая носителей и подражая им. Но такой способ обучения возможен только, если ребенок проводит много времени с носителями определенного языка.

В 2016 году Центр по вопросам двуязычия в Эдинбурге подготовил доклад для правительства Шотландии об уроках китайского языка в начальной школе. Исследователи выяснили, что один час языка в неделю не приносил никаких результатов пятилетним ученикам.

Однако дополнительные полчаса и присутствие носителя языка существенно изменили ситуацию. Дети смогли усвоить элементы китайского, которые обычно трудно даются взрослым, например тона.

Легкое обучение

Мы все начинаем усваивать язык как стихийные языковеды.

В младенческом возрасте мы способны различить около 600 согласных и 200 гласных, которые есть во всех языках мира. Но уже в течение первого года жизни наш мозг начинает специализироваться, настраиваясь на звуки, которые мы слышим чаще всего.

Малыши лепечут уже на родном языке. Даже новорожденные плачут с акцентом, имитирующим язык, который они слышали в утробе матери.

Такая специализация означает, что мы постепенно избавляемся от ненужных нам навыков. Так, японские малыши легко различают звуки "л" и "р", а вот взрослым японцам это гораздо сложнее. Даже новорожденные плачут с акцентом, имитирующим язык, который они слышали в утробе матери Несомненно, первые годы являются решающими для освоения родного языка, отмечает профессор Сорейс. Исследование заброшенных или изолированных от общества детей показали, что если человеческая речь не будет усвоена на раннем этапе, наверстать позже очень сложно.

Но неожиданный факт - это правило не касается иностранного языка.

"Важно понять, что каждый возраст соотносится с очень разными условиями", - объясняет Даниела Тренкич, психолингвист Йоркского университета.

Жизнь ребенка кардинально отличается от жизни взрослых. Итак, когда мы сравниваем речевые навыки детей и взрослых, по мнению Тренкич, "мы сравниваем несравнимое".

Когда семья переезжает в другую страну, именно дети быстрее овладевают языком. Возможно, это объясняется тем, что для выживания им язык нужен больше

Она приводит пример того, как семья переезжает за границу. Как правило, дети усваивают язык гораздо быстрее, чем их родители. Может быть, потому, что они постоянно слышат его в школе, тогда как родители могут не так много общаться на работе.

Дети также сильнее испытывают потребность освоить язык, поскольку он играет решающее значение для их выживания в социуме. Ведь язык необходим для дружбы, принятия в коллективе, приспособления.

Тогда как родители чаще имеют возможность общаться с людьми, которые говорят их языке, например, их соотечественники-иммигранты. Эмоциональная связь способствует изучению языка "По моему мнению, создание эмоциональной связи очень важно для изучения языка", - говорит Тренкич. Взрослые также могут создавать такие эмоциональные связи, и это не обязательно должна быть любовь или дружба с носителем языка. Исследование, проведенное в 2013 году среди взрослых британцев, изучавших итальянский на начальном уровне, показало, что наилучшие результаты были у тех, кому удалось установить теплые отношения с другими студентами и учителем.

Если в процессе изучения языка, студенты устанавливают теплые отношения с одногруппниками или учителем, они будут учиться более настойчиво "Если вы найдете единомышленников, вы будете изучать язык с большим удовольствием, а следовательно, более настойчиво", - объясняет Тренкич. "И в этом состоит основное условие. На изучение языка нужны годы, и без социальной мотивации преодолеть этот путь непросто", - добавляет она. Ученые Массачусетского технологического института ранее в этом году провели онлайн-тестирование почти 670 тысяч человек. Даже в своем родном языке почти ежедневно к среднему возрасту мы усваиваем новые слова Они выяснили, что для овладение английской грамматикой на уровне носителя языка, приступать к ее изучению нужно не позже 10 лет. Позже эта способность постепенно снижается. Впрочем, исследование также показало, что мы совершенствуем свои речевые навыки в течение всей жизни, даже в своем родном языке. Например, мы полностью усваиваем грамматику родного языка примерно к 30 годам. Похожим образом другое исследование показало, что даже в своем родном языке почти ежедневно к среднему возрасту мы изучаем новые слова. По мнению Тренкич, владение грамматикой на уровне носителя языка является очень специфическим навыком и для большинства людей не является таким уж важным.

Мы совершенствуем свои речевые навыки в течение всей жизни, даже в своем родном языке "Люди часто спрашивают, какие преимущества мне даст иностранный язык? Буду ли я зарабатывать больше? Стану ли умнее? Или здоровее? Но на самом деле большое преимущество владения иностранным языком - возможность общаться с большим количеством людей", - говорит Тренкич. Тренкич - сербка по происхождению. Она начала свободно говорить по-английски только после того, как переехала в Великобританию, когда ей было за 20. Но она до сих пор допускает грамматические ошибки, когда волнуется или устала. Хотя тест Массачусетского технологического института классифицировал ее именно как носителя английского языка. "Несмотря на это, английский предоставляет мне удивительные возможности. Я могу наслаждаться выдающимися литературными произведениями, я могу писать связные содержательные тексты качества, позволяющего их опубликовать", - говорит Тренкич. Для многих людей, изучающих язык, знание его грамматики на уровне носителя не является крайне необходимым

Директор лондонского двуязычного детского сада, где "С днем ​​рождения" поют на испанском, а на полках с книгами можно найти "Груффало" на иврите, также начала изучать иностранный язык в позднем возрасте.

Кармен Рамперсад выросла в Румынии и начала говорить по-английски только в 20, когда поехала за границу. Ее дети усвоили испанский в детском саду.

Но, пожалуй, наибольший лингвистический конфуз случился с ее мужем. Выходец из Тринидада, он выучил румынский в семье Кармен, которая жила на границе с Молдовой.

"Он прекрасно говорит на румынском, - говорит женщина, - с молдавским акцентом. Это очень смешно".

BBC Future