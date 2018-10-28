Конкурс в 24-ю Украинскую антарктическую экспедицию достиг 10 человек на место, впервые участвуют женщины

На конкурс по отбору полярников для 24-й Украинской антарктической экспедиции в 2019-2020 годах на станцию Академик Вернадский уже направилось 116 кандидатов, из них более 20% - женщины (26 кандидатов).

Такую информацию предоставляет Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) по итогам первого месяца приема документов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«В этом году мы уже - по результатам только первого месяца - имеем рекордное количество заявок, ведь впервые объявили открытый конкурс на отбор команды на станцию Вернадский. Ранее, к сожалению, много лет это был некий закрытый клуб, в который было попасть достаточно сложно. Более того - это был закрытый мужской клуб, потому что хоть и негласно, но существовал запрет на прием женщин в экспедиции. Сейчас же мы не делаем никаких гендерных ограничений по вопросу возможных участников экспедиции - принимаем документы и от кандидатов мужчин, и от кандидатов женщин. Отбор будет производиться исключительно по физическим, психологическим и профессиональным критериям», - отметил и.о. директора НАНЦ МОН Евгений Дикий.

В целом конкурс в экспедицию сейчас составляет более 10 человек на место. Больше всего желающих быть в Антарктике системным администратором связи, поваром и врачом. Так, на сисадмина пока претендуют 36 кандидатов (35 мужчин и 1 женщина), на повара - 23 (13 мужчин и 10 женщин), на врача - 20 (12 мужчин и 8 женщин).

На места ученых пока отправились 17 кандидатов (10 мужчин и 7 женщин).

Как сообщалось, прием документов для участия в 24-й Украинской антарктической экспедиции начался 27 октября и продлится до 30 ноября.

Отряд зимовщиков для 24-й экспедиции формируется из 12 человек: 7 научных работников, 3 человека инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи), врач и повар.

Сейчас же на станции находится 23-я Украинская антарктическая экспедиция, которая ведет метеорологические наблюдения, изучает озоновую дыру, магнитное поле и состояние фауны Антарктиды, в частности пингвинов. Также ее участники проводят 5 новых видов биологических исследований.