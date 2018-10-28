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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В рамках новой медреформы роженицам Кодымского района придётся ездить рожать в Балту

Категория: Новости

В рамках новой медреформы роженицам Кодымского района придётся ездить рожать в Балту

В Кодымской центральной районной больнице оставят только реанимацию и семейных врачей.

Как рассказали сотрудники реформируемой больницы, к ним наведалась областная комиссия и сообщила о грядущих изменениях. В больнице собираются ликвидировать хирургическое и родильное отделение, а терапевтическое, педиатрическое и неврологическое объединить в многопрофильное. Сколько коек останется в результате таких нововведений          - неизвестно

Оставят только реанимацию и семейных врачей. На приём к другим специалистам жители Кодымского района вынуждены будут ездить в Балтскую районную больницу.



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