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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Операция известного одесского учителя физики, пострадавшего от нападения грабителей, прошла успешно

Категория: Новости / Происшествия

Операция известного одесского учителя физики, пострадавшего от нападения грабителей, прошла успешно

29 октября в городской клинической больнице № 1 в Одессе прооперировали преподавателя физики Ришельевского лицея Павла Виктора, получившего перелом шейки бедра после нападения грабителей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Одесской области по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин. На своей странице в Facebook чиновник рассказал, что перелом скрепили специальными спицами, а сама операция прошла успешно.

«Ориентировочно, недели через две, можно будет подниматься на костыли, через месяца четыре — давать нагрузку на ногу. Павел Андреевич рвётся в бой, надеется уже во второй четверти выйти в школу, так что любители физики могут возрадоваться», — отметил Сергей Колебошин.

 

Операция известного одесского учителя физики, пострадавшего от нападения грабителей, прошла успешно

 

Напомним, нападение на Павла Виктора произошло вечером 25 октября в Одессе — неизвестные столкнули учителя с велосипеда, а затем ограбили, отобрав у пострадавшего и само транспортное средство. В настоящее время преподаватель обеспечен всем необходимым для лечения (основные расходы по лечению оплатит страховая компания), но помочь Павлу Виктору можно и перечислив деньги на карту «Приватбанка» 5168 7426 0298 0769 (Евгения Александровна Виктор).

Расследование ограбления находится на личном контроле начальника областной полиции Дмитрия Головина.



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