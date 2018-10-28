Битва одесских баскетболисток во Львове: после поражения – всегда победа

«ИнтерХим-СДЮСШОР имени Литвака» провёл два очередных поединка в Суперлиге чемпионата Украины по баскетболу среди женщин.

Одесситки во Львове дважды встретились с новичком Суперлиги — СБК «Львов».

В гости ко «Львову» «ИнтерХим» приехал в не совсем удачном составе, и потому хозяевам, успевшим усилиться несколькими опытными игроками, удалось выиграть первую встречу. Отметим, что вне игры у одесситок остались сразу три ведущих исполнительницы: Юлия Мусиенко и Елизавета Митина, которые получили травмы в предыдущих матчах, а также Анна Сугак, только вернувшаяся из расположения сборной Украины 3х3 (U-18). В итоге — поражение команды Ирины Щипакиной — 49:52.

Повторный матч против «Львова» «ИнтерХим–СДЮСШОР имени Литвака» провёл с совершенно другим настроем, сходу расставив все точки над і и сняв вопрос о победителе уже в третьей четверти. В итоге наши баскетболистки одержали достаточно уверенную победу со счётом 53:46.

На сегодняшний день одесситки с шестью очками занимают 4-е место в турнирной таблице. 1 ноября команда Ирины Щипакиной в гостях встретится с «Динамо–НПУ» (Kиев), занимающим 2-е место.