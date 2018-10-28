Порядок расторжения брака по совместному заявлению супругов, которые имеют детей

Развод супругов может сопровождаться долгими судебными разбирательствами, спорами, взаимными обвинениями, а может происходить в абсолютно спокойной обстановке. Для того, чтобы все проходило мирно необходимы совместно принятое решение и согласие на развод обоих супругов. Когда между мужем и женой достигнуто согласие, развестись по доброй воле, они могут обратиться с заявлением на развод по обоюдному согласию в органы государственной регистрации гражданского состояния или в судебные органы. То, в какой орган они будут подавать это заявление, будет зависеть только от одного фактора: есть в этой семье несовершеннолетние дети или нет. Если супруги являются родителями несовершеннолетних детей, то развестись добровольно они смогут только через суд. Совместное заявление о расторжении брака супругов, которые имеют несовершеннолетних детей, подается в суд общей юрисдикции по месту жительства мужа или жены.

Процедура развода по обоюдному согласию

Суд рассматривает совместное заявление на развод в течение месяца со дня его подачи. В случае, если оба супруга или один из них, изменит свое решение и передумает разводиться, заявление можно отозвать до истечения месячного срока.

Необходимые документы для оформления процедуры развода по обоюдному согласию

В судебную канцелярию нужно подать:

подписанное супругами совместное заявление о расторжении брака в судебном порядке

подписанный супругами договор, в котором определено с кем проживает после развода ребенок, каким образом второй из родителей участвует в содержании ребенка, а также каким образом он сможет реализовывать свои права по воспитанию ребенка (детей)

копию брачного свидетельства

копию свидетельства о рождении каждого из детей

если прилагается договор, устанавливающий размер алиментов, то он должен быть заверен нотариусом

оригинал квитанции, подтверждающей оплату судебного сбора

Во время рассмотрения совместного заявления о расторжении брака супругов, которые имеют детей, суд должен установить, что заявление соответствует действительной воле супругов и что после развода не будут нарушены их личные и имущественные права и интересы, а также права их детей.

Очень важно чтобы письменный договор о воспитании и содержании ребенка, должен быть грамотно составлен и с юридической точки зрения в нем не было положений, которые в будущем могут сыграть не в Вашу пользу. Поэтому мы советуем обращаться в центры бесплатной правовой помощью для предотвращения негативных последствий после развода связанных с воспитанием и содержанием детей.

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Ассистент кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна