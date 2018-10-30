Догадка и закладка

Министру оборону Украины Степану Полтораку так и не удалось войти в книгу рекордов Гинесса, как главе военного ведомства, при котором пять раз взрывались арсеналы. Генерал армии Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы. Президент Петр Порошенко удовлетворил рапорт. Но назначил Полторака гражданским министром обороны, что, по его словам, согласовано с Генеральным секретарем НАТО. Полторак теперь уже гражданский министр обороны. Но Президент Петр Порошенко наградил его орденом Богдана Хмельницкого первой степени. Так что мы не увидели реального наказания за профуканные арсеналы. А сам Степан Полторак пояснил, что в объеме своей компетенции вынес взыскания ряду военнослужащих арсенала в Ичне. А уголовные наказания в компетенции прокуратуры. Главный военный прокурор Украины генерал Анатолий Матиос сообщил о своей догадке о том, что это была диверсия и якобы диверсанты сделали на складе закладку, после чего ее взорвали при помощи мобильного телефона. А при опросе местных жителей прокурор выяснил, что возле арсенала были замечены несколько посторонних лиц в военной форме. Возможно, именно они и сделали эту закладку. Как видим, чем дальше в лес, тем больше дров. И, вероятно, истину о взрыве арсенала в Ичне мы узнаем только после президентских выборов.