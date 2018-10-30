Президентские игрища

Меньше пяти месяцев осталось до выборов Президента Украины. Социологи всех мастей дают разные данные, и порой очень тяжело понять, кому же украинцы доверяют больше всего, и кто займет вожделенный кабинет на Банковой. В основном нам, избирателям, пытаются, что называется, «впарить»: мол, есть кандидаты «демократические» а-ля Тимошенко, Гриценко, Садовый и т.д. а есть так называемые «агенты вездесущего Кремля» это Бойко, Рабинович и все те, кто резко критикует действующею власть за бесхозяйственность, воровство и вопиющую некомпетентность. Выступают против обанкротившейся политики, «псевдодемократов», которые практически все появились на авансцене украинской политики благодаря Виктору Ющенко, бездарное правление которого запомнили все. Гриценко, Садовый, Наливайченко – это костяк «Нашей Украины», которая обещала возродить армию, укрепить институты местного самоуправления, и, конечно же, бандитам – тюрьмы.

Как показывает практика, украинские так называемые демократы не способны в принципе к объединению, союз Тимошенко и Ющенко тому яркий пример. Но я бы хотел обратить ваше внимание на день сегодняшний. Эти люди снова идут на выборы, создавая новые группы и коалиции. Так в мае этого года партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «Народный контроль» Дмитрия Добродомова заявили о создании общей политической платформы с несколько самонадеянным названием «Народное доверие».

«Демократическая оппозиция создает общую политическую платформу. Только что на встрече с львовянами вместе с Анатолием Гриценко объявили об объединении усилий», – написал у себя в Facebook нардеп Дмитрий Добродомов.

Анатолий Степанович очень хочет быть единым кандидатом от «демократических сил», и всё вроде бы шло к этому. Но стратегия полковника дала трещину. В этом месяце политическими узами связали себя «Самопомощь» Андрея Садового и партия «Демократический альянс». Этот союз можно считать браком по расчету, и вот почему – Садовой заявил о своём желании баллотироваться в президенты, но объективно максимум, на что он может рассчитывать это до 5% голосов избирателей, и то если сильно повезет. Поэтому очевидно, что львовский градоначальник использует президентскую кампанию как плацдарм для предстоящей парламентской, ведь «Самопочь», катастрофически теряющая рейтинги, не хочет покидать тёплые места под куполом. И именно на парламентских выборах Садовой хочет использовать «Демальянс» не только как партийный бренд, но и людей из этого проекта вроде Мустафы Наема, Светланы Залищук и Сергея Лещенко для того, чтобы окончательно закрепиться в нише прозападных электоральных симпатий.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» – политические амбиции украинских «демократов» как всегда мешают им объединяться для достижения реальных политических целей. Такое поведение даёт нам, избирателям чёткое понимание того, что люди вроде Гриценко, Садового, Наливайченко – это всего лишь «подтанцовка» в избирательной кампании Порошенко. Задача этих «кандидатов» придать выборам демократический окрас с элементами постановочной критики, результатом которых должно стать окончательное раздробление антипорошенковского электората и, как следствие, победа Петра Алексеевича.

Есть ещё Александр Шевченко, выдвиженец партии «УКРОП», который имеет хороший процент поддержки в западных областях Украины, а по данным Центра социальных исследований «София» – 2.5% по всей стране. Не стоит также забывать, что партия, от которой Шевченко выдвинут в Президенты, представлена в большинстве западных областей, а именно в Волынском областном совете – 18 депутатов, это большинство, плюс свой глава облсовета небезызвестный Игорь Палица. В Ивано-Франковском – 10 и во Львовском областном совете – 6 людей, которые представляют «УКРОП». И сегодня они начали мобилизацию партийных структур.

Список желающих стать главой государства на этом не заканчивается, борьбу за президентскую булаву продолжает, «радикал» Олег Ляшко, в этой кампании уже без вил. Этот политик с имиджем «сельского Жириновского» гармонично вписался в общеукраинский политический балаганчик и, как истинный актер, он постоянно работает над модернизацией своего образа, так сказать, не дает ему застояться! У Олега Валерьевича в нынешнем сезоне другая тактика, теперь он «косит» под Трампа, и красный галстук – не единственный символ. Ляшко желает ликвидировать должность премьер-министра. Именно в стране, которую возглавляет Дональд Трамп нет такой должности.

Продолжая парад кандидатов, 14 октября глава партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок на митинге в Киеве заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на грядущих президентских выборах. Вместо себя Тягнибок предлагает кандидатуру Руслана Кошулинского, человека, который был заместителем председателя Верховной Рады и проиграл выборы мэра в своем родном городе Львове вышеупомянутому Андрею Садовому. Националисты от трех партий ВО «Свобода», Правый сектор и Национальный корпус собираются выдвинуть единого кандидата, который, естественно, отберет у «демократов» ещё пару процентов, как бы невзначай продолжая зачистку электорального поля под победу действующего президента. Националисты, прекрасно понимая свои шансы, не питают особых иллюзий относительно президентской кампании, они будут использовать ее как плацдарм для прохождения в местные советы, о чем откровенно заявил Олег Тягнибок.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что президентские политтехнологи все это время выстраивали имидж первого лица на раскрутке националистически-прозападного вектора. Именно там они видят возможности для прохождения во второй срок.

Основной упор делается на сценарное управление политическими силами «демократического» поля, где тщательно дробится антипрезидентский электорат. Таким образом, все эти люди топчутся, что называется, на одном электоральном поле. Ведь идеологической разницы между «демократами» нет, что Тимошенко, что Гриценко, что Садовый – люди с одинаковыми лозунгами. Только кто-то хочет стать канцлером, а кто – таким себе украинским Пиночетом.

С другой стороны, те, кого всё время пытаются демонизировать, а это партии «Оппозиционный блок» и «За життя», заявили о готовности к объединению и выдвижению единого кандидата против власти. И этот кандидат имеет все шансы не просто пойти во второй тур, но и победить. Можно сколько угодно критиковать «Оппозиционный блок» и «За життя», но именно на представителей «Оппоблока» власть регулярно возбуждает уголовные дела. И обвиняет в работе на Кремль, хотя она это делает по отношению ко всем, кто её критикует.

«Лакмусовой бумажкой» стало голосование по каналам «NewsOne» и «112 Украина». Напомню, что Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности с обращением рассмотреть возможность наложения санкций на телеканалы «112 Украина» и «NewsOne». Если СНБО примет такое решение, ведущие новостные каналы страны могут прекратить вещание. Ведь сегодня эти каналы являются не только самыми рейтинговыми телеканалами, но и самыми открытыми и предоставляют возможность политикам, общественным деятелям и журналистам высказывать точку зрения, которая не всегда сходится с «генеральной линией партии». За этот «депутатский донос» проголосовали представители Блока Петра Порошенко, Народного фронта, Самопомощи, Радикальной партии Олега Ляшко, включая и самого главу партии, и девять из двадцати членов фракции «Батькивщина», включая саму «Леди Ю». Но стоит отдать должное ряду депутатов от БПП, которые воздержались – их аж три, и один из Самопомощи.

А вот представители «Оппозиционного блока» проголосовали против инициативы закрыть «NewOne» и «112 Украина», продемонстрировав тем самым четкую приверженность демократическим принципам свободы слова. Мы помним, как нас уже призывали голосовать сердцем, но, на мой взгляд, необходимо, хоть иногда прислушиваться и к голове. Приятно осознавать, что хоть одна фракция в парламенте придерживается этого принципа.