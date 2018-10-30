В заповеднике Аскания-Нова журавли остановились перед большим перелетом

Среди птиц серых журавлей можно отнести к самым красивым и грациозным. Да и по своим размерам этот вид пернатых относят к самым крупным. Судите сами, вес этой птицы составляет 4 – 7 килограмм, длина тела – 114-140 сантиметров, размах крыльев – 200 – 230 сантиметров. Все это массивное тело возвышается на длинных черных ногах, увенчивается красивой головкой с кисточкой и шапочкой, с 20 – 30 – сантиметровым красным клювом. Живут они в лесостепи, в прибрежных полях и в болотистых местах. Селятся они на лето и в Присивашской степи на Херсонщине.

Мне часто приходилось наблюдать этих птиц в заповеднике Аскания – Нова. Здесь они строят свои гнезда и за весенне-летний период выводят 2-3 птенцов. Но особенно интересно наблюдать за этими птицами весной, когда начинается их брачный сезон. Серые журавли – моногамные птицы, свою избранницу самец выбирает раз и на всю жизнь. И тем не менее, перед тем как начинать обустраивать свое будущее жилище – гнездо, пара начинает свой брачный обряд. Обе птицы устраивают своеобразные танцы. Их грацию трудно передать словами, это надо видеть и любоваться необычным изяществом и красотой влюбленной пары. В Аскания-Нова можно наблюдать брачные танцы и других нелетающих птиц – страусов. Хотя их танцы тоже удивительные, но по грациозности они уступают серым журавлям.

Каждую весну, начиная с конца марта и до конца апреля, серые журавли прилетают к нам в Украину. Часть пар обычно останавливаются в Аскания-Нова. Здесь они высиживают потомство, а осенью, когда над югом республики появляются ключи отлетающих журавлей, здешние пернатые тоже собираются в стаи и готовятся к перелету в теплые страны. Сначала их путь лежит в Израиль и Турцию, а затем они отправляются в Африку. Обычно журавлиная миграция начинается в сентябре, когда в лесостепной части Украины начинается осень. Перед этим птицы усиленно питаются, чтобы набрать вес и накопить резервы жира, которого бы хватило для поддержания сил во время перелета к месту назначения. Правда, нередко журавли делают остановку перед тем как приблизиться к морю. Делают они это для того чтобы хорошо отдохнуть и немного подкормиться. Ведь журавлиная стая летит до места назначения днем и ночью без остановки. Как обычно, и нынешней осенью серые журавли начали свой перелет в теплые края. И зачастую их путь проходит через юг Украины. Однако нынешний журавлиный перелет даже для опытных орнитологов стал необычным. Дело в том, что в эти дни серые журавли заполнили огромную территорию заповедника Аскания-Нова. Здесь на полях и прудах заповедника скопилось около 20 тысяч серых журавлей. Птицы в связи с теплой погодой решили перед дальней дорогой отдохнуть в тихом и безопасном месте.

– Это уже третья волна миграции серых журавлей через нашу территорию, – говорит директор заповедника «Аскания-Нова» Виктор Гавритенко. – Во время первой волны у нас временно остановилось более 900 серых журавлей, а во вторую волну их было более семи тысяч. В настоящее время идет третья, самая большая волна птиц, которые длительное время находятся на нашей территории. Журавли расположились на наших прудах и в заповедной степи. Они усиленно питаются и, судя по их поведению, они не торопятся улетать. А вызвано это тем, что нынешняя осень необычно теплая и затяжная. Вот перелетные птицы и сбились с обычного режима.

В настоящее время на полях и прудах заповедника много и других перелетных птиц. Особо привлекают туристов временно прилетевшие к нам саамы, красивые утки-огари. Задержались на прудах белолобые гуси и другие водоплавающие птицы. И вот что примечательно: как только сюда в массовом количестве прилетели птицы, сразу же появились хищные орлы. Они, как правило, всегда сопровождают перелетных птиц. Следят за их поведением, выслеживая больных и травмированных особей. И как только обнаруживают ослабленных птиц – это их добыча. Так что хищные орлы своего рода санитары, предотвращающие распространение болезней.