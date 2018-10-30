Выход США из договора о РСМД: новый карибский кризис?

Одним из ключевых моментов окончания холодной войны было подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году президентом США Р.Рейганом и Генсеком ЦК КПСС М.С.Горбачевым, который серьезно сократил количество ракет средней и меньшей дальности, имевшихся на вооружении у России и США. На прошлой неделе президент США Д.Трамп заявил, что «Россия нарушила это соглашение. Они его нарушали в течение многих лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел из соглашения. Мы не позволим им нарушать ядерную сделку и создавать оружие, которое нам не разрешено делать. Мы действительно придерживались этого договора, мы чтили его, а Россия, к сожалению, не чтила это соглашение. Поэтому мы собираемся расторгнуть этот договор. В США люди просыпаются, слышат эту новость, и у них, наверняка, возникают опасения, что всё это – подготовка почвы для возобновления гонки вооружений». Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности, 22 октября прилетел с визитом в Москву, где подтвердил намерения Трампа. Новость о намерении США выйти из договора РСМД породила опасения по поводу того, что этот шаг спровоцирует новую гонку вооружений, передает CNN. Из-за этого решения многие жители не только Америки, но также Европы и России почувствуют себя в меньшей безопасности. И теперь президент Трамп заявляет, что Россия не соблюдает свою часть сделки и, по сути, разрабатывает ракеты, запрещенные этим договором. Он добавил, что всё это ставит США в невыгодное положение, поскольку такие страны, как Китай, развивают вооружения, при этом на них не распространяются данные ограничения.

Трамп открывает ящик Пандоры

Наблюдатели сравнивают поведение США с поведением Германии в преддверии І Мировой войны, которая также разглагольствовала об ограничении флотов стран Антанты. Другие считают, что односторонний выход США из договора РСМД может привести к новому Карибскому кризису. Этот договор имел колоссальное значение, т.к. был первым таким договором, когда мировые супердержавы договорились уничтожить определенный тип ракет (средней и малой дальности). Это было новым словом в мировой политике 1987 г, открывавшим дорогу разоружению и разрядке мировой напряженности. Но Горбачев от имени СССР абсолютно предательски сдавал советский оборонный щит в обмен на миролюбивую риторику США. Америка тогда выиграла, получив преимущество над СССР, т.к она не имела много таких ракет, в основном она строила межконтинентальные баллистические ракеты типа «Томагавк», которые решают исход глобального конфликта и не подпадали под этот договор еще и потому, что базировались на подвод-ных лодках. Почему Трамп сегодня стремится разорвать именно этот договор 1987 г.? Во-первых, это его политика разрыва абсолютно всех договоров по международной безопасности, которую он демонстрирует с Китаем и Ираном. Во-вторых, он ясно дает понять, что театр возможных ядерных военных действий переносится в Европу, где ракеты средней и малой дальности приобретают ключевое военное значение, т.к. решают исход потенциального ядерного конфликта. Ястребы Пентагона надеются, что именно Европой этот театр и ограничится, выведя территорию США из-под возможного удара. Уже поднялся страшный шум в Европе, т.к. европейцы понимают, что станут первыми жертвами этого удара. Но нужна ли такая гонка вооружения в сфере ядерных РСМД Америке, стране с 20 триллионами долларов внешнего долга? Или она хочет втянуть в такую гонку Россию и Китай, вымотав их ВПК? Стратегия Трампа сработала с КНДР: он «пуганул» Ким Чен Ына, и он тут же сдал назад. Трамп явно хочет тоже самое проделать с Москвой: сначала угроза, потом оценка реакции противника. Результатом такого выхода будет размещение баз с такими ракетами у границ РФ, в первую очередь в Украине, Грузии, Армении и Казахстане, где переходят на латиницу. Ракеты с таких баз смогут лететь в десятки раз быстрее (когда счет пойдет на секунды при скорости ракет в 3-5 раз быстрее скорости звука), лишая высшее политическое руководство любых возможностей для осмысленной реакции и исключая ПВО из игры. Когда ракета летела с подводной лодки или с территории США, тогда можно было собраться и подумать, что делать. Возникает новая стратегическая реальность: возможность нанесения почти мгновенного глобального удара по объектам РФ.

Выворачивание карманов: Европа и РСМД

Если односторонний выход США из РСМД все-таки состоится, то Европе теперь самой придется с нуля организовывать свою противоракетную систему безопасности и оборону, что повлечет за собой огромные бюджетные ассигнования (навязанная американцами Европе тактика «выворачивание карманов»). Ракетная оборона Соединенного Королевства является минимальной. Но, несмотря на это, «министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что официальный Лондон намерен вслед за США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), – пишет Financial Times. Глава оборонного ведомства объяснил это тем, что британцы – близкие и долгосрочные союзники США, и намерены быть «абсолютно непоколебимыми» в поддержке Вашингтона. «Конечно, мы хотели бы, чтобы этот договор продолжал действовать, но для этого требуются усилия двух сторон, а сейчас одна сторона его игнорирует. Именно Россия его нарушает, и именно России нужно навести у себя порядок», – сказал он. По словам Уильямсона, действия России «превращают в насмешку» соглашение сторон. Германия же продолжит работу по ядерному разоружению, несмотря на «разочаровывающее» заявление президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил в воскресенье госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен. «Разочаровывающее решение президента Трампа – отказаться от Договора о РСМД. Мы будем продолжать работу по ядерному разоружению. Россия также должна соблюдать свои обязательства», – сообщил высокопоставленный дипломат в Twitter. По словам Аннена, «Европа должна теперь предотвратить новую модернизацию ракет средней дальности». Тем не менее, европейцы поморщатся и разместят ракеты на своей территории, как было всегда. Единственное, что может их остановить, это так называемый «неприемлемый ущерб», который будет гарантированно нанесен в первые мгновения ядерного удара – вот тогда они, может быть изменят свою тактику.

Россия и РСМД

Договор РСМД касается ядерных носителей наземного базирования. Россия сегодня имеет носители морского и речного базирования, с которых она может отстреляться теми же калибрами, которые не предусмотрены этим договором. Россия сделала ставку на создание мобильных средств доставки, что не было учтено американской стороной. В последнее время там была введена лавина революционных инноваций в военной сфере, которые существенно удешевили и ускорили создание мобильных носителей ядерных зарядов, способных накрыть территорию в 2600 км. Ядерный шантаж Трампа не принял во внимание все эти нюансы.

Азиатский регион

Китай на сегодня является лидером по производству таких ракет (средней и меньшей дальности) и он обладает ими в размере более, чем 2000 (к 2021 г. он будет иметь их 5000 ракет класса «Калибр», что полностью перестроит конфигурацию безопасности во всем мире). Трампу было бы логичнее договориться с Китаем, чтобы узнать его возможности в этой области. Индия, Иран и Пакистан также производят такие ракеты. Даже Украина, которая не является стороной договора, теперь сама создает ракеты СМД (заявление отдельных националистических политиков о том, что у Киева «есть такие ракеты, которые могут и до Москвы долететь»).

Карибский кризис 1963 г.

Причина того, что на Кубе были размещены ракеты в 1963 г., была в том, что СССР обладал всего 13 ракетами, которые могли тогда долететь до территории США. Было размещено 42 ракеты, которые полностью ее покрывали. Американцы тогда этого не знали. Когда американское командование предлагало президенту Кеннеди начать ядерную атаку против советских войск на Кубе и СССР, они неправильно оценивали обстановку. Кеннеди, обжегшись на Заливе Качинос («Свиней»), где окончилось провалом организованное ЦРУ наступление кубинских повстанцев против Кастро, уже не так слепо верил своим советникам и спросил их: «Вы можете гарантировать, что ни одна советская ядерная ракета не попадет на территорию США?». Ему советники ответили: «Нет». «Тогда атаки не будет: я даже одной ракеты не могу позволить запустить», – ответил президент Кеннеди. И ракеты запущены не были. По договору с Хрущевым, ядерные ракеты были выведены из Европы. Тогда здравый смысл восторжествовал! Безответственная политика Трампа приведет к тому, что «второе» пришествие американских ядерных ракет в Европу станет реальностью. Восторжествует ли здравый смысл на этот раз и не превратится ли мир в ядерные джунгли? Поживем – увидим.