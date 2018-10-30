МВФ наконец нажало на газ. Гройсман ищет оправданий

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание, на котором премьер-министр Владимир Гройсман успокаивающим тоном сообщил, что Международный Валютный Фонд настаивал на повышении стоимости газа на 60%. Но Гройсману с большим трудом удалось достичь согласия МВФ повысить цены всего на 23,5%. Почти сразу же Гройсман дал слово министру топлива и энергетики Игорю Насалику, который огласил заранее подготовленное постановление Кабинета о стоимости газа для населения по 8 550 гривен за тысячу кубометров. Владимир Гройсман сообщил, что перед тем, он встречался с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и наблюдательным советом этого предприятия. Результатом всего этого стало решение Кабинета министров о зачислении 90% прибыли «Нафтогаза» в государственный бюджет Украины. Кроме того, Гройсман сообщил что прежних заоблачных зарплат и бонусов в государственной нефтегазовой компании не будет.

Все это можно воспринимать как победу Гройсмана над МВФ. Однако мы знаем, что вся прибыль «Нафтогаза» формируется за счет налогоплательщиков. И потому так называемый выигрыш Владимира Гройсмана кажется весьма сомнительным.

Экстренное заседание Кабинета министров практически совпало с принятием Верховной Радой государственного бюджета в первом чтении. Но вряд ли при подготовке документа ко второму чтению в нем будет учтена новая цена на газ. Напомним, что ранее Юлия Тимошенко выступила за упразднение «Нафтогаза». И за финансирование «Укргазодобычи» из государственного бюджета. Поскольку «Нафтогаз» никакой реальной функции не выполняет, кроме распределения средств.

Прямо с заседания Кабинета министров Владимир Гройсман направил исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову для переговоров с Международным Валютным Фондом. И вот получено известие о согласии МВФ запустить программу кредитования стэнд-бай на сумму 39 млрд. долларов. Но программа будет запущена только после окончательного принятия государственного бюджета Украины. Как видим, МВФ не верит на слово украинским политикам, ожидая конкретного результата от обещанного.

На экстренном заседании Кабинета министров Владимир Гройсман сообщил, что все нуждающиеся в государственной помощи украинцы будут получать субсидию. Но только те, кто реально в этом нуждается. На эти цели в государственном бюджете предусмотрено 55 млрд. гривен. Но правительство решило добавить для этого еще 16 млрд. гривен. Министр социальной политики Андрей Рева сообщил о некоторых упрощениях для граждан, претендующих на субсидию. Но насколько людям помогут эти упрощения, покажет только время.