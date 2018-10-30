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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Кто стучится, тому открывают

Категория: Новости / Статьи


Кто стучится, тому открывают

В последние годы от многих журналистов можно услышать жалобы на то, что на их критические публикации в газетах, выступления по радио или телевидению мало кто реагирует. И это действительно так. Чиновники зачастую считают, что дело журналистов выполнять свою работу, а их «право» все делать так, как им выгодно, или делают вид, что они незнакомы с публикациями в прессе. А такое отношение к средствам массовой информации можно объяснить тем, что в Украине нет жесткого закона, который бы обязывал всех, против кого позвучала критика в прессе, принимать конкретные решения по исправлению ситуации, давать ответ о принятых мерах. Ведь СМИ создают общественное мнение и избиратели должны знать, какие меры принимаются по исправлению недостатков.

Но это пожелания, как должно быть в демократическом обществе. А Украина, хоть и считает себя страной, где действует свобода слова, на деле признает только права чиновников. И в этом в немалой степени виновны мы, журналисты. У нас, к сожалению, отсутствует профессиональная солидарность. Мы должны поддерживать друг друга. И, как говорят все вместе бить в одну точку. Скажем, выступила одна из газет с критическим материалом, другие газеты или сотрудники радио, телекомпаний через время вернулись тоже к этой теме и вместе потребовали бы действенной реакции на критику. Уверен, тогда даже твердолобые чиновники вынуждены были бы реагировать на выступления в прессе.

Правда, и в одиночку можно добиться действий в ответ на свои выступления, проявляя настойчивость, периодически повторяя о важном факте, который игнорируется властями. О том, что это так, подтверждает практика нашей газеты «Слово».

Кто стучится, тому открывают

 

Более пяти лет к нам в редакцию обращались жители микрорайона Аркадии о том, что на улице Генуэзской закрыли пешеходный переход, который позволял жителям и гостям города безопасно переходить улицу, где расположены остановки городского пассажирского транспорта. Люди много раз звонили на «горячую» телефонную линию городского головы с просьбой обустроить пешеходный переход, однако не получали положительного ответа. Наша газета тоже несколько раз публиковала материалы на эту тему, а также неоднократно обращалась с письмами в департамент транспорта и связи городского совета. Результат тот же. Наши письма и выступления в газете оставались незамеченными. А так как читатели по-прежнему обращались в редакцию с просьбой добиться от городских властей обустроить здесь пешеходный переход, редакция не оставляла без внимания эту проблему.

Так продолжалось более пяти лет, когда чиновники оставались «глухими» к нашим обращениям, а мы продолжали теребить чиновничий аппарат. А тем временем, в связи с увеличением автомобильного транспортного потока на улицах города, в этом районе создалась опасная ситуация, когда люди торопятся к городскому транспорту, а на их пути движется сплошной поток автомашин, который препятствует им свободно переходить. Что нередко приводило к дорожно-транспортным происшествиям. Я лично сам был свидетелем, когда на этом участке происходили ДТП, и люди попадали под колеса автомашин. Все наглядно видели, что здесь необходимо обустроить пешеходный переход, но никто не решался сделать это. После неоднократных обращений в департамент транспорта и связи городского совета однажды оттуда нам пришел обнадеживающий ответ о том, что при выезде сотрудником департамента на место, принято решение обустроить здесь пешеходный переход. Ответ пришел, но время проходило, а долгожданного пешеходного перехода не было. Мы снова потревожили сотрудников департамента транспорта и связи. И вдруг, словно снег на голову – новое письмо, в котором нам сообщили, что департамент направил проект перехода в областную патрульную полицию, чтобы те дали свое добро на выполнение работы по обустройству пешеходного перехода на улице Генуэзской. Полиция дала ответ, в котором сказано, что по нормативам дорожного движения расстояние от одного пешеходного перехода к другому должно превышать 300 метров. А так как у гостиницы Аркадия уже действует переход, от которого расстояние до проектируемого пешеходного перехода меньше положенной нормы, новый переход невозможно обустраивать. К тому же на этой же улице действует еще один пешеходный переход, ближе к Аркадии.

Я позвонил в департамент транспорта и связи горсовета к сотруднику, который готовил нам ответ. Он тоже ссылался на нормативы. Я предложил ему закрыть один из переходов между площадью 10 Апреля и Аркадией, которые не очень-то загружены. «А как отреагируют люди на то, что мы закроем переход?» – был ответ. «Тогда скажите, пожалуйста, почему вы об этом не подумали тогда, когда здесь же закрывали такой переход?» Ответа не последовало.

Кто стучится, тому открывают

 

Получив полный отказ от патрульной полиции и городского департамента транспорта и связи, редакция опубликовала статью «Человек-робот» в которой аргументировано объяснялось, что в учреждениях зачастую работают не творческие сотрудники, а люди наподобие роботов, которые видят лишь программу, а живого человека с его нуждами не замечают. Газету с этой публикацией и письмо редакция отправила в областную патрульную полицию... И директору департамента транспорта и связи горсовета….

Долго от них не было ответа. Мы уже хотели было обращаться в прокуратуру с требованием заставить чиновников своевременно давать ответы на обращения граждан, как это положено законом. Но это уже не понадобилось. К нашему удовлетворению и радости наших читателей сообщаем, что на улице Генуэзской обустроен пешеходный переход, который позволил жителям и гостям микрорайона свободно переходить улицу к остановкам городского транспорта. Правда, при движении автомашин со стороны площади 10 Апреля несколько ограничена видимость, а на этом участке движение транспорта не контролируется, и нередко водители – лихачи мчатся со скоростью до100 километров. А так и до беды не далеко. Генуэзская улица расположены в курортной зоне и здесь скорость движения надо ограничить не 50 км. Лучше всего здесь скорость движения автотранспорта ограничить 40 км и сделать это принудительно путем обустройства «лежачих полицейских» вблизи пешеходных

переходов.



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