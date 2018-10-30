Кто стучится, тому открывают

В последние годы от многих журналистов можно услышать жалобы на то, что на их критические публикации в газетах, выступления по радио или телевидению мало кто реагирует. И это действительно так. Чиновники зачастую считают, что дело журналистов выполнять свою работу, а их «право» все делать так, как им выгодно, или делают вид, что они незнакомы с публикациями в прессе. А такое отношение к средствам массовой информации можно объяснить тем, что в Украине нет жесткого закона, который бы обязывал всех, против кого позвучала критика в прессе, принимать конкретные решения по исправлению ситуации, давать ответ о принятых мерах. Ведь СМИ создают общественное мнение и избиратели должны знать, какие меры принимаются по исправлению недостатков.

Но это пожелания, как должно быть в демократическом обществе. А Украина, хоть и считает себя страной, где действует свобода слова, на деле признает только права чиновников. И в этом в немалой степени виновны мы, журналисты. У нас, к сожалению, отсутствует профессиональная солидарность. Мы должны поддерживать друг друга. И, как говорят все вместе бить в одну точку. Скажем, выступила одна из газет с критическим материалом, другие газеты или сотрудники радио, телекомпаний через время вернулись тоже к этой теме и вместе потребовали бы действенной реакции на критику. Уверен, тогда даже твердолобые чиновники вынуждены были бы реагировать на выступления в прессе.

Правда, и в одиночку можно добиться действий в ответ на свои выступления, проявляя настойчивость, периодически повторяя о важном факте, который игнорируется властями. О том, что это так, подтверждает практика нашей газеты «Слово».

Более пяти лет к нам в редакцию обращались жители микрорайона Аркадии о том, что на улице Генуэзской закрыли пешеходный переход, который позволял жителям и гостям города безопасно переходить улицу, где расположены остановки городского пассажирского транспорта. Люди много раз звонили на «горячую» телефонную линию городского головы с просьбой обустроить пешеходный переход, однако не получали положительного ответа. Наша газета тоже несколько раз публиковала материалы на эту тему, а также неоднократно обращалась с письмами в департамент транспорта и связи городского совета. Результат тот же. Наши письма и выступления в газете оставались незамеченными. А так как читатели по-прежнему обращались в редакцию с просьбой добиться от городских властей обустроить здесь пешеходный переход, редакция не оставляла без внимания эту проблему.

Так продолжалось более пяти лет, когда чиновники оставались «глухими» к нашим обращениям, а мы продолжали теребить чиновничий аппарат. А тем временем, в связи с увеличением автомобильного транспортного потока на улицах города, в этом районе создалась опасная ситуация, когда люди торопятся к городскому транспорту, а на их пути движется сплошной поток автомашин, который препятствует им свободно переходить. Что нередко приводило к дорожно-транспортным происшествиям. Я лично сам был свидетелем, когда на этом участке происходили ДТП, и люди попадали под колеса автомашин. Все наглядно видели, что здесь необходимо обустроить пешеходный переход, но никто не решался сделать это. После неоднократных обращений в департамент транспорта и связи городского совета однажды оттуда нам пришел обнадеживающий ответ о том, что при выезде сотрудником департамента на место, принято решение обустроить здесь пешеходный переход. Ответ пришел, но время проходило, а долгожданного пешеходного перехода не было. Мы снова потревожили сотрудников департамента транспорта и связи. И вдруг, словно снег на голову – новое письмо, в котором нам сообщили, что департамент направил проект перехода в областную патрульную полицию, чтобы те дали свое добро на выполнение работы по обустройству пешеходного перехода на улице Генуэзской. Полиция дала ответ, в котором сказано, что по нормативам дорожного движения расстояние от одного пешеходного перехода к другому должно превышать 300 метров. А так как у гостиницы Аркадия уже действует переход, от которого расстояние до проектируемого пешеходного перехода меньше положенной нормы, новый переход невозможно обустраивать. К тому же на этой же улице действует еще один пешеходный переход, ближе к Аркадии.

Я позвонил в департамент транспорта и связи горсовета к сотруднику, который готовил нам ответ. Он тоже ссылался на нормативы. Я предложил ему закрыть один из переходов между площадью 10 Апреля и Аркадией, которые не очень-то загружены. «А как отреагируют люди на то, что мы закроем переход?» – был ответ. «Тогда скажите, пожалуйста, почему вы об этом не подумали тогда, когда здесь же закрывали такой переход?» Ответа не последовало.

Получив полный отказ от патрульной полиции и городского департамента транспорта и связи, редакция опубликовала статью «Человек-робот» в которой аргументировано объяснялось, что в учреждениях зачастую работают не творческие сотрудники, а люди наподобие роботов, которые видят лишь программу, а живого человека с его нуждами не замечают. Газету с этой публикацией и письмо редакция отправила в областную патрульную полицию... И директору департамента транспорта и связи горсовета….

Долго от них не было ответа. Мы уже хотели было обращаться в прокуратуру с требованием заставить чиновников своевременно давать ответы на обращения граждан, как это положено законом. Но это уже не понадобилось. К нашему удовлетворению и радости наших читателей сообщаем, что на улице Генуэзской обустроен пешеходный переход, который позволил жителям и гостям микрорайона свободно переходить улицу к остановкам городского транспорта. Правда, при движении автомашин со стороны площади 10 Апреля несколько ограничена видимость, а на этом участке движение транспорта не контролируется, и нередко водители – лихачи мчатся со скоростью до100 километров. А так и до беды не далеко. Генуэзская улица расположены в курортной зоне и здесь скорость движения надо ограничить не 50 км. Лучше всего здесь скорость движения автотранспорта ограничить 40 км и сделать это принудительно путем обустройства «лежачих полицейских» вблизи пешеходных

переходов.