«Жизнь по-новому» для энегопотребителя: теперь мы будем содержать и посредников

В рассылку клиентам последних счетов на оплату дельцы «Одессаоблэнерго» (ООЭ) присовокупили (на листках формата А4) два странных документика: бланки «заявлений-присоединения к условиям» чужих договоров (о распределении электроэнергии и о ее поставке). Эти условия нам, клиентам, не сообщают, уведомив: каждый из договоров сочтут «заключенным», если потребитель в течение указанного на бланках срока (до 1 декабря 2018 г.) не обратится к «участнику рынка» с возражениями против такого «договора» … и потребит определенный объем электроэнергии.

Так намерены «узаконить» затеянные без ведома потребителей и наносящие им ущерб изменения «правил» продажи электроэнергии. Сомнительный почин вызван не самоуправством управленцев ООЭ (злоупотребляющих олигополией в регионе), а сговором нынешних правителей Украины: сужать украинцам былые «права потребителей» – одна из примет «жизни по-новому». Граждан вынуждают терпеть (в т. ч. обсчеты) и платить всё больше…

Тариф удорожат благодаря новым обещаниям и… зиц-посреднику

Оспаривать в судах вредное потребителям предложение ООЭ о замене прежних «прямых» отношений торговлей через посредника могут лишь юридически грамотные и достаточно состоятельные лица (в т. ч. крупные предприятия и фирмы), а основная масса граждан вынуждены стерпеть эту подляну нагрузку даже не разобравшись толком, что же собственно меняется, помимо реквизитов получателя денег, изымаемых у «потребителей энергоресурса». Ведь представители ООЭ не спешат объясняться со своими клиентами по данной новации, надеясь, что новую схему поборов удастся внедрить бескровным методом «тихо – ша».

Показатель того, как в ООЭ не хотят объясняться с горожанами – кратное откладывание (полагающейся согласно законодательству) процедуры «відкритого обговорення проекту структури та рівня тарифів на розподіл (передачу) та постачання електричної енергії на 2019 рік». Сперва «открытую встречу» с этой повесткой (в комнате 409 здания ООЭ на ул. Н. Боровского, 28 Б) назначили на 2 октября с. г., но 1 октября сообщили (на своем сайте), что «переносят» мероприятие на дату и время, о которых «буде повiдомлено додатково». Но 8 октября объявили: с 9 по 18 октября пройдет «открытое обсуждение» в форме… приема предложений и замечаний к опубликованному на сайте ООЭ «обгрунтуванню» крупного повышения своих тарифов.

Однако 18 октября (когда еще должны были принимать от одесситов предложения и замечания) вдруг известили о переносе «відкритого слухання проекту тарифів», назначив собрание на 22 октября. Было ли оно – тайна даже для пронырливых СМИ, констатировавших проведение в тот понедельник лишь массового планового (для ремонтных работ) отключения электроснабжения в разных районах Одессы.

Увы, дельцы ООЭ избегают гласности – не из ложной скромности, а осознавая спорность умысла значительно повысить с 1 января 2019 года тарифы на услуги этого АО. «Обосновывают» грядущее удорожание – извечной жалобой на «нехватку» доходов и посулом увеличить в 4 раза (на 1,4 млрд. грн.) затраты «для виконання заходів інвестиційної програми», на которых, вопреки прежним обещаниям и проектам, хронически «экономили» (хотя находили деньжата, например, на ежегодное проведение новогодних корпоративов для менеджеров этого «товариства»).

Но главной «изюминкой» грядущего удорожания электроснабжения в Одесской области станет привлечение в схему посреднической структуры в виде недавно зарегистрированного юрлица, поименованного как «Одесская областная энергоснабжающая компания» (ООЭК). Для презентации этого плана и устроили в октябре рассылку клиентам странных бланков «заявлений-присоединения...». Естественно, что внедрение в схему сбора платежей посреднической структуры приведет к удорожанию этих «услуг» и росту сумм, предъявляемых в счетах одесским потребителям электроэнергии.

Бенефициары из стран ЕС осваивают мзду с одесситов

Вынуждая одесситов «присоединиться» к новой схеме отъема финансовых средств, дельцы ООЭ, умалчивают о происхождении и «заслугах» компании-посредника, которой они переуступают право собирать плату за электроснабжение и… собранную ООЭ базу персональных данных о имеющихся «плательщиках» (юрлицах и физлицах-хозяевах домохозяйств). Хотя этот вопрос всё более интересует обескураженных одесситов и люди пытаются узнать: что за деятели скооперировались в ООЭК?

«Партнеры» из ООЭ известили клиентов лишь о том, что резиденцией ООЭК станет здание по адресу ул. Черноморского казачества (бывшая ул. Московская), 70. Сейчас в этом здании ООЭ размещены офисы «Северного РЭС» (филиала ОЭС), ГП НЭК «Укрэнерго» и «Первого Инвестиционного банка». Поэтому напрашивается подозрение, что ООЭК – никак не «независимый трейдер» (на рынке электроснабжения), а «дочка» ООЭ. Соответственно, все разговоры о «переходе к конкуренции» в этой сверх-монопольном деле – блеф для буратин. Дказательством такого «развода» (на деньги одесситов) можно считать данные из госреестра, которые приводит сайт Opendatabot.

Как явствует из справки, учредителями ООЭК значатся: АО «Одессаоблэнерго» (внесло 100% из 1000000 грн. уставного фонда), а также пятерка иностранно подданных физлиц, фигурирующих в ряду учредителей самого АО «Одессаоблэнерго». Интересно: за какие заслуги «конечными бенефициарными собственниками» одесской энергокомпании-монополиста стали А. Алтбергс, В. Вигантс, В. Дамбинс из Латвии с берлинцами О. Сизерманом с М. Ярославской? Но, однозначно, их «работы» чего-то стоят и оплачивать их небедное житие в ЕС будут – большинство жителей Одесской области.

А многим одесситам стоит учесть и особенность дислокации офиса ООЭК: оно соседствует с резиденцией Суворовского районного суда, где весьма лояльны к ООЭ в рассмотрении ее исков к своим клиентам. Например, судья И. Шепитко в своем решении от 17 октября взялся утверждать, что иск ООЭ к одному из физлиц по «истребованию задолженности» можно считать имеющим «не имущественный характер» и принимать решения (в пользу ООЭ) по упрощенной процедуре. Очевидно, что иски ООЭК имеют ту же перспективу, что позволит в короткий срок поставить дело на поток и отнимать деньги одесситов, руководствуясь «презумпцией правоты» этого посредника, а не клиентов электроснабжения.

НКРЕКП – гарант «доения» потребителей монополистами

Навязывая одесситам посредническую схему (пока с одним посредником) продаж электроэнергии, дельцы ссылаются на новый (пролоббированный командой П. Порошенко) закон «Про» ринок електричної енергії» и на Постановления «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (НКРЕКП). Увы, этот госорган с 2014 года путем ряда спорных правовых актов президента П. Порошенко и его соратников в нынешнем составе Верховной Рады превращен ныне в своеобразный «штаб» по плановому наступлению на права украинских потребителей в угоду «бенефициарам» монополий в данной сфере.

Схема творимого ими передела финансовых потоков безобразно примитивна: сверх меры повышая «оброки» бесправных потребителей жилищных услуг, агенты продавцов в правительственных органах задействуют в качестве второго источника их доходов – общегосударственную казну, откуда наладили выплаты многомиллиардных (около 50 млрд. грн. в 2018 году) дотаций «поставщикам». Но иезуитски назвали это – «субсидиями малообеспеченным категориям населения», хотя от указанных денег эти объегориваемые «категории» отстранены совсем. А конечными «инвесторами» этой схемы поставлены ускоренно разоряемые (и эмигрирующие) представители «среднего класса».

Подобное противоречащее нормам Конституции Украины «перерождение» активизировано Указом П. Порошенко от 27 августа 2014 года и давно оспаривается оппонентами ныне правящего «олигархического клана». Однако отменить произведенные ими подмены законодательства пока не удалось даже судьям Верховного Суда: их вердикт «отменили» спорной № 7-уп/2018 «Ухвалой» (от 19 сентября с. г.) Большой палаты Конституционного Суда. При этом один из судей КСУ А. Литвинов открыто выступил против «ухвалы», обосновав свои доводы в «Особом мнении».

Очевидно, борьба за права потребителей не увенчается успехом, если обираемые украинские граждане будут терпеливо сносить все новые «хотелки» ныне засевших в «кормилах» власти. А их аппетиты – не малы и пока лишь растут: ведь то, что планируют дополнительно собрать посредством запуска в дело ООЭК, составляет лишь 5% сумм, запланированных к присвоению по всей Украине. За такие большие Деньги, заинтересованные не прочь изменить даже «устарелые» нормы Конституции, а не только правила расчетов на энергорынке (заменяя, например, достаточно точный учет расходов посредством счетчиков – на «дистанционный контроль» с усредняющими прогнозными перерасчетами офисмэнами компании-поставщика).

Нужна «муниципализация» энергетики!

В условиях, когда крупные дельцы-«олигархи», овладев центральной властью в стране, бессовестно устраняют нормы «социального государства», а масса ущемляемого населения не имеет своих политических представителей в «верхах», остается уповать на социальную защиту местными властями (более зависимыми от гнева сограждан). Например, в таком мегаполисе, как Одесса, явно не хватает коммунальных предприятий на рынке электроснабжения. Хотя техническая база для этого есть.

Менеджеры ООЭ называют ее «природной монополией», хотя эта «природность» – миф. Зато очевиден «неприродный» характер новообразованной ООЭК (без нее как-то обходились многия лета). И понятно, что подобные юрлица на рынке перепродаж услуг ООЭ могут (и должны для создания «конкурентной среды») создавать и иные учредители, включая Одесский горсовет или ряд существующих коммунальных предприятий. Тогда зависимость одесситов от произвола «монополиста» удастся снизить, не дожидаясь исхода битв в «верхах».