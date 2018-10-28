Китайский юань растет

Согласно данным Китайского центра валютных сделок, сегодня центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,9377 юаня за доллар и укрепился на 133 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем. В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,9510 юаня за доллар. По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,9113 юаня за евро, 6,1991 юаня за 100 иен, 0,88487 юаня за сянганский доллар, 8,9028 юаня за фунт стерлингов за юань.

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что изменения валютного курса вызваны финансовой активностью третьих стран на международном рынке. Кроме того, укрепление юаня не скажется на темпах роста национальной экономики КНР

Укрепление китайской валюты стало неожиданностью для большинства американских аналитиков, которые ранее прогнозировали обвал национальной валюты КНР.