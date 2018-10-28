70 миллионов недоперечислила Украина Одессе на выплату субсидий

Государство продолжает перечислять в Одессу не все деньги, полагающиеся на выплаты субсидий на услуги ЖКХ.

Об этом заявила директор муниципального департамента Светлана Бедрега, сообщает Деловая Одесса.

По закону люди, получающие субсидию, оплачивают лишь часть выставленных им счетов за услуги ЖКХ — остальное должно перечислять поставщикам коммунальных услуг государство. Однако в реальности платежи поступают нерегулярно и в недостаточных объёмах. В результате предприятия недополучают деньги за оказанные услуги.

По словам Светланы Бедреги, на минувшей неделе Киев перечислил Одессе очередную порцию «субсидиарных» денег — 15 миллионов гривен, что позволило погасить долги по квартплате, электроэнергии и воде. В настоящий момент совокупный долг по субсидиям составляет около 70 миллионов гривен: 27 миллионов за газ и около 42 миллионов — за тепло.

Всего же с начала года Киев перечислил около полумиллиарда гривен в качестве субсидий за услуги ЖКХ.