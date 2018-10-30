Владимир Зеленский в шутливой форме попытался представить себя как независимого кандидата в президенты. ВИДЕО

Украинский шоумен Владимир Зеленский во время шоу "Вечерний квартал", которое вышло на канале "1+1" 27 октября, высказался по поводу своего возможного участия в выборах президента Украины. Видео опубликовано на странице студии "Квартал 95" в YouTube.

В монологе актер обсуждал "плюсы и минусы" своего возможного выдвижения и должности президента Украины. "У меня есть юридическое образование. Это плюс. Но у меня нет опыта работы в политике. Это жирный плюс", – сказал он.

Зеленский напомнил, что для выдвижения надо заплатить взнос 2,5 млн грн. "2,5 млн грн у меня есть. Но не для такой сомнительной истории. Поэтому нужно будет где-то найти эти деньги. Причем все журналисты начали писать, что эти деньги мне даст именно [бизнесмен Игорь] Коломойский. И это очень обидно. Типа я могу спросить у кого угодно, но даст мне только Коломойский. И причем все так уверенно говорят, как будто бы лично спросили у Коломойского: "Вы дадите Зеленскому или нет?" – и он сказал: "Вове? Конечно! Двери от моей тумбочки всегда открыты!" Но, ребята, если бы вы лично знали Коломойского, вы бы поняли, что он стал Коломойским не потому, что давал всем подряд по 2,5 млн грн, а совсем наоборот. Он вряд ли даст деньги туда, откуда они ему вряд ли вернутся", – сказал актер.

Он добавил, что президент Украины должен владеть украинским языком. "Это проблема. Объясню почему. Потому что в нашей стране "армією, мовою і вірою" владеет другой человек (слоган рекламы президента Украины Петра Порошенко "Армія. Мова. Віра"). И он очень сложно расстается со своими активами... Но есть плюс. Если ты идешь в президенты... Я стану назначать на должности ответственных людей. К примеру, министром вооруженных сил станет человек определенный – не тот, кто туда людей отправляет, а тот, кто оттуда вернулся", – заявил он.

Также шоумен заявил, что не намерен закрывать "95-й Квартал". "Также если моя жена узнает об этом, она мне скажет: "Вова, о чем ты говоришь? Какое президентство, Вова? "Квартал" могут закрыть". И это, конечно же, минус. Но это сейчас "минус". А потом это может быть и "плюс". Они так жестко шутят, поверьте мне на слово... Главный вопрос, который мне задают, если я там, не дай бог что: продам ли я "Квартал"? Отвечу: нет", – добавил он.

В конце номера Зеленский сказал: "Я официально заявляю: я идти в президенты не хо... хотя посмотрим, ребят".

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. Согласно соцопросу, проведенному центром социальных исследований "София" с 27 сентября по 6 октября, Зеленский находится на шестом месте по рейтингу кандидатов в президенты, имея поддержку на уровне 6,6%.

По информации СМИ Зеленский идет на выборы, однако до последнего потянет с заявлением про официальный старт. До какого-то времени действительно были большие сомнения, и повсюду поступали противоречивые сигналы... Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб. Руководителем избирательного штаба Зеленского назначен руководитель ООО "Квартал 95", лидер партии "Слуга народа" Игорь Баканов.