 
Информация к новости
  • Просмотров: 315
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Под мэрией в Одессе собрались три митинга

Категория: Новости

Под мэрией в Одессе собрались три митинга

  В эти минуты на Думской площади митингуют несколько групп людей.

Одни выступают против депутата Варещенко, который, по словам протестующих, обязался помочь людям, но так и не выполнил свое обещание. Другие - активисты и неравнодушные одесситы, которые выступали против застройки на Гагаринском плато. Теперь они протестуют против руфтопов на крышах домов.

Кроме того, на площади появились несколько человек с плакатами против уничтожения санатория "Красные зори".

На месте также присутствуют общественники и несколько нарядов полиции.


Источник: Одесса-медиа



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 