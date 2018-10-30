Под мэрией в Одессе собрались три митинга

В эти минуты на Думской площади митингуют несколько групп людей.

Одни выступают против депутата Варещенко, который, по словам протестующих, обязался помочь людям, но так и не выполнил свое обещание. Другие - активисты и неравнодушные одесситы, которые выступали против застройки на Гагаринском плато. Теперь они протестуют против руфтопов на крышах домов.

Кроме того, на площади появились несколько человек с плакатами против уничтожения санатория "Красные зори".

На месте также присутствуют общественники и несколько нарядов полиции.