Задержан мужчина, который вчера заминировал шесть зданий в Одессе

Как сообщили источники в полиции, правоохранители задержали 56-летнего мужчину, который позвонил по телефону 102 и сказал, что в зданиях, где расположены участки ЖКС «Портофранковский», общежитие для коммунальщиков, а также в Пале Рояле и на Александровском проспекте, 20, заложены бомбы. Телефонный хулиган добавил, что они будут взрываться через каждые полтора часа с распылением ядовитого газа.

Правоохранители побывали по всем адресам, но взрывоопасных предметов не нашли. Вскоре «телефонного террориста» задержали. Им оказался бывший дворник ЖКС «Портофранковский». Таким образом он решил отомстить за то, что ему не выплатили зарплату. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Она предусматривает ограничение свободы до трех лет.