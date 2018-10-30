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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Болгарии проходит выставка о Бессарабии

Категория: Новости

В Болгарии проходит выставка о Бессарабии

  В этнографическом музее Софии демонстрируется фотовыставка «Бессарабия – источник красоты и патриотизма», сообщает корреспондент «Топора».

Автор фотокартин, рассказывающих о сохранении национальных традиций болгарами, проживающими в украинской и молдавской частях Бессарабии, — болгарский фотохудожник Асен Великов, которого хорошо знают в украинской Бессарабии. Недавно он посещал Одесскую область, где узнал немало нового и интересного об истории и современном дне представителей болгарской нации, которые уже более 200 лет живут на бессарабских землях. Итогом этой поездки и стала фотоработы, часть из которых представлена на выставке.

Отметим, что многие работы, которыми в эти дни восхищаются жители и гости Софии, можно было увидеть во время VIII Всеукраинского болгарского собора, который прошел в этом году в Аккерманской крепости.

Автор и организаторы приурочили выставку ко Дню бессарабских болгар.


Источник: Топор



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