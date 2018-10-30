Одесский горсовет принял решение о выделении 90 миллионов гривен для КП "Теплоснабжение города Одессы"

Эти средства пойдут на выплату долгов предприятия за газ и обеспечения бесперебойного отопления города.

44 голосами "за" при 6 воздержавшихся одесский горсовет на сессии решил оказать очередную финансовую помощь КП "Теплоснабжение города Одессы" в размере 90 миллионов гривен.

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель КП "ТГО" Иван Донченко заявил, что предприятие получило все номинации и квоты на использование газа. Сейчас готовится к запуску и получает лимиты Одесская ТЭЦ. Выделенные средства из предыдущего транша в 117 миллионов пошли на выплату долгов КП "ТГО" перед Одесской ТЭЦ. Последняя, в свою очередь, выплачивает свои долги за газ перед "Нафтогазом".

В том случае, если тарифы на газ в 2019 году изменяться не будут, то, по словам Донченко, коммунальное предприятие в следующем году, не потребует дополнительной финансовой помощи. Вместе с тем, нынешние средства из городского бюджета, в том числе, компенсируют накопившиеся долги населения, возникшие по причине высоких тарифов на газ и центральное отопление.

В целом для КП "Теплоснабжение города Одессы" в 2018 году получило финансовую помощь на сумму около миллиарда гривен.