Сегодня в торговый центр "Новый Привоз" зашли полсотни людей в балаклавах

Утром, 31 октября в Одессе в торговый центр "Новый Привоз" зашли порядка 50-ти молодых людей в балаклавах. Люди спортивной наружности представились патриотами, потребовали у продавцов закрыть магазины и пообещали, что работников "трогать не будут".

Они сказали - у нас есть вопросы только к господину Климову, не бойтесь вас - продавцов - мы обижать не будем, просто закройте свои магазины и идите домой. Сказали нам, что они патриоты. Так вот, если вы патриоты, идите защищать нашу родину, а не пугать людей,- рассказала корреспонденту продавец Людмила.

Свои действия молодые люди назвали мирной акцией. Они прошли по торговому центру маршем, выкрикивая лозунги.

Руководство сказало нам: "Закройте на время павильоны" - и мы закрыли. Если честно, было страшно. В это время они ходили по коридором и что-то кричали. Что именно, я так и не расслышала. Большинство были в масках, какую организацию они представляют, нам так и не сказали. Они не представились,- рассказала сотрудница фото-ателье Надежда.

На данный момент люди в балаклавах уже покинули "Новый Привоз". Торговый центр работает в обычном режиме.