В Одессе руководитель субподрядной организации, занимавшейся реконструкцией «Виктории», подозревается в завладении 1700000 грн бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, 31 октября сообщено о подозрении директору субподрядной организации, занимавшейся реконструкцией лагеря «Виктория» в завладении бюджетными средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в завладении части средств, поступивших из местного бюджета на выполнение строительных работ в детском лагере», — об этом сегодня сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1 млн 700 тыс грн за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.

Кроме того руководителю фирмы правоохранители вручили ходатайство об изменении меры пресечения, а именно домашнего ареста, ранее избранного судом, на содержание под стражу.

Напомним, что этот чиновник также подозревается в присвоении 400 тыс грн бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.