Получение миллиардного кредита согласовано депутатами Одесского горсовета

За получение кредитной линии проголосовали 44 депутата, 5 народных избранников были против, еще 2 удержались и 3 - не голосовали совсем. Как ранее сообщалось, новую ссуду планируют освоить в рамках бюджета развития.

Во время доклада на сессии горсовета вице-мэр Светлана Бедрега сообщила, что «Укргазбанк» выбрали после тщательного анализа государственных банков, которых у нас всего четыре: "Укрэксимбанк" не занимается подобным кредитованием, «Приватбанк» стал государственный только 2 года назад, поэтому его не рассматривали".

По сути, выбирали между «Ощадбанком» и «Укргазбанком». Последний выбрали, учитывая опыт конструктивного сотрудничества и изучив процентные ставки. Одним из преимуществ получения кредита у "Укргазбанка" Бедрега назвала отсутствие какого-либо залога.

Положительным депутаты считают и вариант кредитной линии, когда город платит постепенно выбирает необходимые средства и платит проценты только за использованные средства.

Напомним, 1 миллиард гривен горсовет получит под 22,5% годовых. Кредитные средства распределят между департаментом городского хозяйства, управлением капстроительства и управлением дорожного хозяйства. Ранее "Одесская жизнь" рассказывала, куда потратят кредитные средства.