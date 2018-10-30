Движение по улице Водопроводной частично ограничат на три недели

С 2 ноября на улице Водопроводной в связи с проведением ремонта тепловой камеры в сторону центра города на участке между улицей Бассейной и 3-им Водопроводным переулком перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Схема движения общественного транспорта несмотря на ремонт останется прежней. Для проезда автобусов будет выделено две полосы движения: одна в направлении центра города и одна в сторону Таирова.

Чиновники просят автомобилистов в связи с высокой загруженностью улицы на время проведения работ, по возможности, выбирать альтернативный маршрут проезда во избежание пробок.