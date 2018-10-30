Генконсул Турецкой Республики в Одессе посетил промрынок "7 км"

С ознакомительной поездкой на Промтоварном рынке «7 километр» побывал недавно назначенный Генеральный Консул Турецкой Республики в Одессе Садин Аййылдыз.

В первую очередь, дипломат познакомился с директором рынка Василием Мозгальским. В ходе встречи, г-н Садин Аййылдыз отметил значимость партнерских отношений Украины и Турции, которые с каждым годом развиваются становятся шире, и такие крупные торговые агломерации, как Промтоварный рынок «7 километр», немало этому способствуют – бизнесмены обеих стран поддерживают и расширяют торговые связи. Турецкая сторона готова всячески поддерживать и инвестировать в развитие совместных производств и бизнеса, заверил дипломат.

Директор ООО «Промтоварный рынок» Василий Мозгальский рассказал, что с Турцией у рынка давние и прочные связи. Прежде всего, турецкие товары занимают значимое место в объеме поставляемых на рынок грузов, а предприниматели — выходцы из Турции, работают на рынке уже десятилетиями. Кроме того, международный формат сотрудничества активно развивается именно в последние годы – только в 2018 году на рынке прошли две крупнейшие выставки турецких производителей, а делегации предпринимателей рынка систематически посещают профильные выставки в Турции.

Помимо встречи с руководством рынка, почетные гости ознакомились с торговыми комплексами «7 километра», пообщались с предпринимателями и посетили кафе турецкой кухни, которые на рынке пользуются популярностью.