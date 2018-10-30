Одна из школ в Одесской области отметила 210 лет со дня основания

Лиманской общеобразовательной школе №1 Раздельнянского районного совета Одесской области исполнилось 210 лет со дня её основания. Празднование состоялось в минувшую субботу в городском доме культуры Лиманского.

Школьный юбилей посетили бывшие выпускники учебного заведения, нынешние ученики школы и их родители, ветераны педагогического труда, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе, друзья и партнеры школы, представители власти.

По информации Раздельнянской РГА, Лиманская школа была основана вместе с немецким поселением Зельц на берегу Кучурганского лимана в 1808 году, с самого начала школа была 4-х летняя, позже стала 7- ми летней и в 1954 году состоялся первый выпуск десятиклассников. За свою историю это учебное заведение претерпело немало преобразований, множество образовательных реформ и политических изменений.

Как и полагается в юбилей, для Лиманской ООШ №1 было множество подарков. Райгосадминистрацией подарен жидкокристаллический телевизор, а от фонда Народного депутата Украины А. Пресмана «Творю добро» была выделена финансовая помощь на приобретение 4-х школьных досок. Также свой вклад в улучшение материальных условий школы внес депутат Одесского облсовета Игорь Иоганов. Настоятель Свято Петропавловского храма поселка Лиманское, для духовного развития воспитанников вручил икону Казанской божьей матери. От КУ «Раздельнянский районный центр обслуживания и обеспечения учреждений образования» директору школы Галине Погореловой вручено многофункциональное устройство.