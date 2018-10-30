В Украине ужесточили требования к перевозке животных из-за гибели овец в Черноморском порту

Ветеринарные документы на перевозку живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужба.

По ее данным, соответствующие требования закреплены приказом ведомства от 31 октября.

"Если транспорт или условия перевозки не соответствуют правилам транспортировки животных, в частности требованиям по минимальной площади на животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут", - отмечается в сообщении.

Кроме того, приказ обязывает проводить видеофиксацию загрузки животных для документирования процессов.

Ранее Госпродпотребслужба сообщила о внутренней проверке ситуации с возвращением овец, экспортируемых в Турцию. По данным на сайте ведомства, груз с овцами (300 голов) был направлен на экспорт из Украины в Турцию 6 октября 2018 года. Турецкая сторона не приняла груз без объяснения причин, и 12 октября животные вернулись в Украину на терминал отправления.

"Следует отметить, что владелица животных только 24 октября обратилась к Госпродпотребслужбе по поводу утилизации возвращенных животных. Обращение владельца груза является необходимым процедурным этапом для осуществления каких-либо действий с ним", - отметили в ведомстве.

Напомним, в четверг, 25 октября, стало известно, что в паромном терминале города Черноморск уже в течение почти двух недель полностью без еды и воды находятся почти 300 овец. Они оказались в ужасном положении из-за бюрократии. Сообщалось, что ветслужба запретила вывезти животных с территории терминала. Владелице не выдавали разрешения на вывоз овец, так как считали, что животные могли подхватить и переносить какие-то инфекции.