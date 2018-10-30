Одесская полиция занялась выявлением детского алкоголизма

В Одессе правоохранители занимаются рейдами по городу, выявляя детские случаи алкоголизма и курения.

Для выполнения задачи полиция проводит проверки торговых точек и около них. Кроме того, им встречаются пьющие и курящие подростки прямо на улицах. Обнаруженных детей отводят в полицейский участок, после чего приглашают родителей и проводят профилактические беседы.

Сообщение об отработке города по факту выявления детского алкоголизма, появилось в пресс-центре ГУ НП Украины в Одесской области.

Поводом обратить внимание на существующую проблему, стало тяжелое отравление алкоголем у девочки-подростка, которая недавно была доставлена в Арцизскую больницу.

Находясь дома, 13-летняя девочка выпила вино, а выйдя на улицу она потеряла сознание. К счастью, благодаря усилиям медиков сейчас состояние девочки удовлетворительное.

Кроме того, выявлены случаи, когда работники торговых точек пренебрегая законодательством, продают детям алкогольные напитки. Так, было зафиксировано в октябре 4 случая продажи малолетним покупателям сигарет и пива.