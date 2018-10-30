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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В животноводческом хозяйстве в Одесской области обнаружены зараженные бешенством животные

Категория: Новости

В животноводческом хозяйстве в Одесской области обнаружены зараженные бешенством животные

  В животноводческом хозяйстве введены карантинные ограничения.

Об этом сообщают в Госпотребслужбе Одесского региона.

На молочной ферме в селе Бецилово подхватили бешенство животные. В животноводческом хозяйстве введены карантинные ограничения.

В Раздельнянской администрации было проведено выездное заседание противоэпизоотической комиссии, где был вынесен один вопрос — введение карантина на МТФ ООО «Бицилевское» в селе Бецилово.

На комиссии принято решение объявить карантин по бешенству животных на территории молочно-товарной фермы. Также утвержден план мероприятий по ликвидации очага опасного заболевания.

Отмечается, что данный вопрос находится на их контроле Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и Раздельнянского районного управления ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.

 


Источник: Волнорез



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