Девушка из Татарбунарского района спасла жизнь жителю Гагаузии, отдав ему свою печень

Жительница Татарбунарского района Екатерина Соколова спасла уроженца соседней Гагаузии, став для него донором печени. История жителя гагаузского села Казаклия Анатолия Филиогло привлекла внимание общественности в начале этого года. Тогда выяснилось, что 30-летнему мужчине, отцу двух несовершеннолетних детей срочно требуется медицинская помощь.

Мужчине нужно было пересадить печень и провести дорогостоящую реабилитацию. Тогда в Казаклии начали собирать деньги на помощь односельчанину. Свой вклад внесла и депутат Народного собрания от этого села Иванна Кексал. Она обратилась за помощью в региональное управление здравоохранения и начала помогать в сборе документов для лечения в Турции мужчины, по квоте для автономии.

После того, как из Анкары пришел положительный ответ, в Гагаузии начали подбор донора. Часть печени мужу готова была предоставить его жена Галина, но по медицинским показателям получила отказ.

Помочь Анатолию Филиогло согласилась его троюродная сестра. Это Екатерина Соколова, жительница небольшого украинского села Дивизия Татарбунарского района.

Обследования дали положительный результат и в марте они успешно перенесли операцию в одной из клиник Анкары. Полгода спустя стало ясно, что реабилитация дала свои плоды, и мужчина «чувствует себя отлично, словно ничего и не было».

«Я благодарен всем, кто помог мне выжить. Иванне Кексал, которая очень много для меня сделала, ее супругу Рафету, властям Гагаузии, которые оперативно готовили необходимые документы для проведения операции в Турции. Еще многие люди были рядом в тяжелое для меня время», — рассказал местному сайту Gagauzinfo.MD Анатолий Филиогло.

Иванна Кексал в свою очередь отметила, что «новогодняя мечта детей сбудется и они встретят Новый год со своим отцом».