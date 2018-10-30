В Одессе умер выдающийся архитектор Михаил Повстанюк

29 октября остановилось сердце выдающегося одесского архитектора и директора "Архпроект-МДМ" Михаила Повстанюка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сын архитектора Дмитрий Повстанюк.

Всю свою жизнь он посвятил архитектуре и своему родному городу - Одессе.

Михаил Григорьевич был ярко мыслящим, выдающимся, прямым и принципиальным человеком, он гордился многими своими проектами реставрации зданий в центре Одессы, которые далеко не все были осуществлены по разным причинам.

В частности, ему принадлежат проекты реконструкции гостиниц "Пассаж", "Большая Московская", в Церкви иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" по улице Базарной, 2-а и ремонтно-реставрационные работы памятника градостроительства и архитектуры "Шахский дворец".

Из современных зданий ему принадлежал проект гостиницы "Черное Море" (ТЦ "Привоз"), Арабский культурный центр, медицинский центр "Инто-Сана" и другие.

Прощание с Михаилом Григорьевичем состоится 2 ноября в 11.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Соборной площади, 1.