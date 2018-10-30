Компании из Омана препятствуют в использовании мощностей Одесского припортового завода

Фонд госимущества создает препятствия для работы компании ETFX UK Group из Омана, которая одержала победу в конкурсе на использование мощностей "Одесского припортового завода" на давальческих условиях.

Компания ETFX UK Group, единственная компания, предоставившая полный пакет документов, включая финансовые гарантии The Royal Bank of Scotland перед ОПЗ на сумму 60 млн долларов, предложила ОПЗ оплачивать его работу из расчета 34 доллара за тонну произведенного аммиака и 46,5 доллара за тонну произведенного карбамида.

Однако, представители компании из Омана сообщают о создании искусственных препятствий со стороны Фонда госимущества.

Сначала в фонде попросили свежую выписку из реестра Омана о том, что компания в него включена. Выписка подготовлена и на днях она будет передана Фонду, но уже поступают сигналы, что это была не единственная придирка.

По словам представителя компании, ETFX не понимает предвзятого отношения к себе, учитывая, что на конкурсе при определении партнера ОПЗ она стала единственной компанией, предоставившей полный пакет документов.