Одесские правоохранители закрыли 10 подпольных игровых заведений

Прокуратура Одесской области совместно с работниками Управления защиты экономики органов полиции области и следователями ГУНП области пресекли деятельность ряда игорных заведений, расположенных на территории Одессы, в которых незаконно предоставляли услуги по доступу к азартным играм через «Интернет».

Во время обысков правоохранители ликвидировали 10 игорных заведений, изъяли почти 150 единиц компьютерной техники, а также средства, полученные от незаконной деятельности.

Работа в данном направлении продолжается.