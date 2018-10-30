Ноябрь начался для украинцев с подорожания газа

С первого ноября текущего года цена на газ для населения Украины выросла на 23,5%. Такое решение принято после переговоров Кабмина с МВФ. Об этом сообщил правительственный портал Украины.

Начиная с 1-го ноября, конечная цена за тысячу кубометров газа для населения составляет 8548,92 гривны, для предприятий теплокоммунэнерго - 8361,85 гривны.

Отметим, что представители Международного валютного фонда ранее настаивали на том, чтобы стоимость голубого топлива должна быть выровнена (то есть, поднята) до уровня импортного паритета.

Ранее мы сообщали о депутатской инициативе Сергея Кивалова по поводу предотвращения роста цены на газ.

«Требование Международного валютного фонда относительно приведения цены на газ до уровня импортного паритета вызывает негативное отношение населения Украины. Вполне очевидно, что подорожание стоимости газа неизбежно повлечет дальнейший рост цен и тарифов на другие товары и услуги, что, в свою очередь, будет иметь крайне негативное влияние на уровень и условия жизни большей части населения Украины, поскольку очевидной будет разница между доходами и необходимыми расходами граждан.

Следует особо отметить, что существующая система получения субсидий не оправдала себя, а суммы заложенных в бюджет субсидий не хватит на всех нуждающихся даже при условии сокращения количества субсидиантов. Понимая важность получения макроэкономической помощи от зарубежных партнёров, считаю необходимым начать поиск альтернативных путей решения условий, которые выдвинуты МВФ и пересмотреть условия получения Украиной кредитных денег для того, чтобы не допустить повышение цен на газ для населения.

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу уведомить в срок, установленный статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины»,

[/quote]- говорится в депутатском запросе.

В результате депутатского запроса Минэнерго и Минэкономразвития вместе с НАК «Нафтогаз Украины» было поручено проработать данный вопрос.

При этом эксперты единогласно отмечают: инициатива Сергея Кивалова о необходимости заморозить цену на газ – лучший из возможных вариантов, учитывая низкий уровень жизни украинцев.

[quote]«Правильно подымается вопрос Сергеем Васильевичем Киваловым о том, что если не снизить, то хотя бы заморозить – потому что население не сможет оплатить. И когда отдельные депутаты подымают эту тему, то можно только поприветствовать. Потому что нужно. Чтобы эту тему поскорее разрешили и заморозили цену на газ», [/quote]- отмечает Заслуженный экономист Украины Василий Васильковский.

В том же социологическом исследовании эксперты задали вопрос одесситам: «Считаете ли вы обоснованными цены на коммунальные услуги?» «Нет» уверенно ответили почти 86% участников опроса.

О депутатской инициативе Сергея Кивалова по поводу предотвращения роста цены на газ наслышаны 76,4%. Знакомятся с ней остальные 24% опрошенных.

И поддерживают запрос парламентария более 74% жителей города и региона. Делаем вывод. Попытки Гройсмана оправдать свое же решение «действиями попередников», требованиями кредиторов лишь повышают градус возмущения в украинском обществе. Инициативы же противников унизительной экономической политики правительства – в частности, Сергея Кивалова – напротив, находят у граждан одобрение и поддержку.