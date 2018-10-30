В Одесской музыкальной академии выбрали ректора

Действующий и.о. руководителя вуза Александр Олейник одержал победу уже в первом туре.

Как сообщается на официальном сайте ОНМА им. Неждановой, всего для участия в выборах ректора зарегистрировались 344 человека и четыре кандидата на должность. За действующего и.о. руководителя вуза Александра Олейника проголосовали 207 избирателей. Таким образом, он одержал победу уже в первом туре.

Теперь нового ректора должно утвердить Министерство культуры.

Напомним, что заслуженного артиста Украины, кандидата искусствоведения Александра Олейника назначили и.о. главы ОНМА им. Неждановой в августе после скандала со взяткой в учебном заведении.

Ранее они занимал должность проректора по учебной и научно-педагогической работе.