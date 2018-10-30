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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Житель Беляевского района попал в молотилку — пришлось вызывать спасателей

Категория: Новости

Житель Беляевского района попал в молотилку — пришлось вызывать спасателей

  Ночью 31 октября в Службу спасения «101» поступило сообщение о пострадавшем во время хозяйственных работ жителе частного дома в селе Троицком Беляевского района Одесской области.

Как сообщили в областном управлении по ЧС, рука мужчины застряла в молотилке. На место происшествия срочно выехали сотрудники отделения 13-й государственной пожарно–спасательной части, которые с помощью специального инструмента разрезали указанное устройство. Затем травмированный сельчанин был передан работникам скорой помощи с многочисленными ранами правой кисти руки. В настоящее время мужчина госпитализирован в хирургическом отделении центральной районной больницы.

Спасением пострадавшего занимались 4 человека личного состава и 1 единица пожарно–спасательной техники.


Источник: Таймер



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