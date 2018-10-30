В Одессе мужчина кавказской национальности ограбил ломбард и две квартиры

32-летний гражданин одной из стран кавказского региона, применяя физическую силу, ограбил ломбард, а затем, представившись потенциальным квартиросъемщиком, ограбил две квартиры в Одессе. Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч гривен, сообщает полиция Одесской области.

Злоумышленник вломился в один из ломбардов Одессы, и, угрожая насилием кассиру, забрал деньги и ювелирные изделия на сумму около 100 тысяч гривен.

Кроме того, от его рук пострадали двое одесситов, сдававших жилье в аренду. Грабитель делал вид, что интересуется арендой квартиры, приходил с хозяином на осмотр, а, находясь в помещении, угрожая ножом и применяя насилие, забирал ценности. Один потерпевший остался без золотой цепочки, денег и мобильного, второй - без золотых украшений, телефона и плазмового телевизора.

На данный момент грабитель задержан. Установлено, что он находился в розыске за совершение аналогичных преступлений. По данным фактам открыты дела по ст. 186 и 187 УК. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет с конфискацией.