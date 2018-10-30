В Савранском районе нашли повешенной 16-летнюю девушку

Тело 16-летней девушки в петле обнаружили во дворе ее дома в Савранском районе (Одесская область).

Об этом сообщили сегодня в региональном управлении ведомства. Следственно-оперативная группа не нашла на месте никаких следов борьбы или признаков совершения какого-либо преступления. Не обнаружены и повреждения на теле погибшей. Изъят ее мобильный телефон.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Причины и обстоятельства смерти девушки устанавливает следствие.