 
Информация к новости
  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Савранском районе нашли повешенной 16-летнюю девушку

Категория: Новости

В Савранском районе нашли повешенной 16-летнюю девушку

  Тело 16-летней девушки в петле обнаружили во дворе ее дома в Савранском районе (Одесская область).

Об этом сообщили сегодня в региональном управлении ведомства. Следственно-оперативная группа не нашла на месте никаких следов борьбы или признаков совершения какого-либо преступления. Не обнаружены и повреждения на теле погибшей. Изъят ее мобильный телефон.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Причины и обстоятельства смерти девушки устанавливает следствие.


Источник: Вікна Одеса



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 