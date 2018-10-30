АНОНС Слова № 43 1320 ВИДЕО

Безумие нарастает, депутаты Житомирского областного совета поддержали решение запретить публично использовать русскоязычный культурный продукт на территории области. Решение было принято на сессии 25 октября: "за" проголосовали 39 из 57 присутствующих. Напомню, незадолго до этого подобное уже принят Львовский облсовет

Если верить утверждениям инициаторов, то они борются с "русским миром", однако возникает логичный вопрос: почему именно сейчас, накануне выборов? Почему не год назад, не два и не три? Почему «русский мир» до этого времени не победил никто в стране? Выходит, с ним просто никто не боролся до конца сентября текущего года?

Конечно же истинная цель этой антиконституционной акции – нагнетание очередной русофобской истерии под переизбрание Порошенко на второй срок. Ведь в решении говориться не о продукте из Российской федерации, а говориться именно о «русскоязычном культурном продукте», то есть действия направлены против украинских граждан использующих русскую речь. В конечном итоге цель демарша проста - ограничение в избирательных правах части граждан Украины ради второго пришествия Порошенко.

Колонка редактора в этом номере озаглавлена: «Яркая полиция, и несбывшаяся витрина»

Помощник Государственного секретаря США по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Кирстен Мэдисон, прилетала 18 октября в Киев.

Во время пребывания в Украине она встретилась с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро и Государственной пограничной службы, а также представителями гражданского общества для продвижения поддерживаемой США реформы системы правосудия Украины. Украину теперь посещает помощник, а по сути, заместитель Госсекретаря. Учитывая падение интереса США к нашей стране, теперь это самый высокий по статусу американский чиновник, на которого возложена миссия сформулировать акценты требований Госдепа к подконтрольной территории. Судя по тону заявлений Кирстен Медиссон, речь скорее идет о руководящих указаниях. Итак, чего же ждет Вашингтон от Киева?

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Как оказывается – борьбы с коррупцией! Государство насоздавало кучу антикоррупционных органов, нация с самозабвенной регулярностью последние четыре года проводила мусорные люстрации, а правительство, как выяснилось, до сих пор не взяло на себя обязательство бороться с коррупцией. Это как? «Интерес Медиссон к созданию в Украине антикоррупционного суда понятен – это никакой не суд, а элемент системы внешнего управления страной, который позволит держать на крючке политическую элиту. От госпожи Мэдисон мы еще узнали, что «реформа полиции – это один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина». И тут я прозрел: показуха, некомпетентность и неэффективность – вот три источника и три составных части современного облика нашей страны. Все честно, открыто, и как всегда, лежит на поверхности! Госдеповский блогер-пропагандист Олег Пономарь убеждает нас, что существует некий план «Витрина», который должен сделать украинский путь привлекательным для россиян. Подобный пропагандистский план был в свое время краткосрочно реализован в Грузии, под началом, нашего, уже бывшего губернатора Саакашвили. Но если там был достигнут хотя бы временный пропагандистский эффект, то сегодня мы ничего подобного не замечаем. Даже Саакашвили улетел как Карлсон, и его обещание еще вернуться все меньше вызывают оптимизма!

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«Жизнь по-новому для энергопотребителя. Теперь будем содержать и посредников» - с таким заголовком вышла статья Никиты Додона

К счетам потребителей за последний месяц дельцы «Одессаоблэнерго» присовокупили на листках формата А4 два странных документика: бланки «заявлений-присоединения к условиям» договоров о распределении электроэнергии и о ее поставке. Эти условия нам, клиентам, не сообщают, уведомив: каждый из договоров сочтут «заключенным», если потребитель в течение указанного на бланках срока до 1 декабря 2018 г. не обратится к «участнику рынка» с возражениями против такого «договора». Так намерены «узаконить» затеянные без ведома потребителей и наносящие им ущерб изменения «правил» продажи электроэнергии. Чем вызван сей сомнительный почин?

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Сомнительный почин вызван не самоуправством местных управленцев а сговором нынешних правителей Украины: сужать украинцам былые «права потребителей» что является одной из примет «жизни по-новому». Граждан вынуждают терпеть и платить всё больше…

Гарантом этих изменений является сомнительно реформированный центральный орган управления под кодовым наименованием НКРЭКУ. Именно там согласовали технико-юридические детали исполняемой ныне схемы передела финансовых потоков, когда сверх меры повышая «оброк» потребителей жилищных услуг, агенты продавцов в правительственных органах задействуют для доплат — общегосударственную казну, откуда наладили выплаты многомиллиардных, а это около 50 млрд. грн. в 2018 году дотаций «поставщикам». Которые иезуитски названы — «субсидиями малообеспеченным категориям населения», А конечными «инвесторами» этой схемы поставлены ускоренно разоряемые представители «среднего класса».

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«Президентские игрища, или о некоторых нюансах предстоящей избирательной кампании»! – тек называется аналитический материал Владимира Сивака, который по совместительству еще и является лидером Молодёжной платформы «Будущее».

Меньше пяти месяцев, осталось до выборов Президента Украины. Социологи всех мастей дают разные данные, и порой очень тяжело понять, кому же украинцы доверяют больше всего, и кто займет вожделенный кабинет на Банковой. В основном, нам избирателям пытаются, навязать ярлыки, что есть кандидаты «демократические» а-ля Тимошенко, Гриценко, Садовый и т.д. а есть так называемые «агенты вездесущего Кремля» это Бойко, Рабинович и все те, кто резко критикует действующею власть, за бесхозяйственность, воровство и вопиющую некомпетентность. Как рядовому избирателю разобраться, где правда, а где ложь?

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Необходимо отметить, что политтехнологи Порошенко все это время выстраивали имидж первого лица на раскрутке националистически-прозападного вектора. Именно там они видят возможности для прохождения во второй срок.

Основной упор делается на сценарное управление политическими силами «демократического» поля, где тщательно дробится антипрезидентский электорат. Таким образом, все эти люди, топчутся, что называется на одном электоральном поле. Ведь идеологической разницы между «демократами» нет, что Тимошенко, что Гриценко, что Садовый люди с одинаковыми лозунгами.

С другой стороны, те кого всё время пытаются демонизировать, а это партии «Оппозиционный блок» и «За життя» заявили о готовности к объединению и выдвижению единого кандидата против власти. И этот кандидат имеет все шансы не просто пойти во второй тур, но и победить.

Именно представители «Опозиционного блока» проголосовали против инициативы закрыть NewOne и 112 Украина, продемонстрировав тем самым четкую приверженность демократическим принципам свободы слова. Люди сами могут теперь сделать вывод, кто более демократичен. И можно ли верить так называемым демократам, которые по первому зову готовы в едином порыве попирать свободу слова в нашей стране.

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Антон Кравчик в этот раз пишет О возможном выходе США из договора о ракетах средней и малой дальности. Не вызовет ли это решение кризис, аналогичный карибскому? На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушила соглашение. «Они его нарушали в течение многих лет. – Сказал Трамп. - Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или не вышел из соглашения. Мы не позволим им нарушать ядерную сделку и создавать оружие, которое нам не разрешено делать». Как вы считаете к каким последствиям может привести подобное решение?

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Одним из ключевых моментов окончания холодной войны было подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году президентом США Рейганом и Генсеком ЦК КПСС Горбачевым, который серьезно сократил количество ракет средней и меньшей дальности, имевшихся на вооружении у СССР и США.

Этот договор имел колоссальное значение, т.к. был первым таким договором, когда мировые супердержавы договорились уничтожить определенный тип ракет (средней и малой дальности). Это было новым словом в мировой политике 1987 г, открывавшим дорогу разоружению и разрядке мировой напряженности.

Однако прошло более 30 лет, договор устарел, мир изменился, изменились технологии и расклад сил, договор в любом случае надо было изменять, вводя новых участников с учетом изменившегося баланса сил. На мой взгляд, чисто технический вопрос был превращен американским президентом в громкую PR-акцию цель которой новый геополитический торг.