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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Бюджетная комиссия Одесского облсовета согласовала выделение почти миллиона на Тарутинский район

Категория: Новости

Бюджетная комиссия Одесского облсовета согласовала выделение почти миллиона на Тарутинский район

  31 ноября т.г. постоянная бюджетная комиссия Одесского областного совета согласовала выделение чуть более 996 тысяч гривен на реализацию нескольких проектов в Тарутинскому районе.

Как уточнил Интернет-газете «Топор» член бюджетной комиссии, депутат Одесского облсовета от Тарутинского района Иван Кюссе, постоянная бюджетная комиссия дала добро на выделение 660 тысяч гривен на строительство подводного газопровода среднего давления к административному зданию сельсовета Петросталь Тарутинского района.

Кроме того, предложенными изменениями к областному бюджету на 2018 год также предусмотрено финансирование капитального ремонта водопровода по Степовой и Центральной в селе Елизаветовка Тарутинского района, а также капитальный ремонт Николаевского УВК «Общеобразовательная школа I-III ступеней – дошкольное учебное заведение». На данные статьи расхода дополнительно выделили 161,5 тыс.грн. и 175 тыс. грн. соответственно.

Теперь соответствующие изменения к бюджету области должен будет внести губернатор Одесской области своим распоряжением.


Источник: Топор



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