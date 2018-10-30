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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Подольске Одесской области умер грудной ребенок

Категория: Новости

В Подольске Одесской области умер грудной ребенок

  Пресс-центр Главного управления Национальной полиции сообщает о расследовании обстоятельств смерти грудного ребёнка в городе Подольске, Одесской области.

Смерть 4-месячного младенца в Подольске расследуют в полиции

В полицию поступил вызов о смерти 4-месячного ребёнка. Правоохранители установили, что мама малыша всегда находилась рядом, уложила спать, накормила, а утром увидела, что ребёнок не дышит.

Причину смерти младенца установит судмедэкспертиза. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.


Источник: Область.Онлайн



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