В Подольске Одесской области умер грудной ребенок

Пресс-центр Главного управления Национальной полиции сообщает о расследовании обстоятельств смерти грудного ребёнка в городе Подольске, Одесской области.

Смерть 4-месячного младенца в Подольске расследуют в полиции

В полицию поступил вызов о смерти 4-месячного ребёнка. Правоохранители установили, что мама малыша всегда находилась рядом, уложила спать, накормила, а утром увидела, что ребёнок не дышит.

Причину смерти младенца установит судмедэкспертиза. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.