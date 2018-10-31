К теплоснабжению подключено 50% объектов социальной сферы в Одесской области

На сегодняшний день в Одесской области к теплоснабжению подключено 926 учреждений социальной сферы, составляет 50% от общего количества. Теплом обеспечено 418 дошкольных и 389 учебных заведений, а также 389 больниц.

Как сообщили ИА «Контекст-Причерноморье» в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, такие данные привел председатель ОГА Максим Степанов.

Глава области подчеркнул, что поручил всем председателям районных государственных администраций максимально информировать людей по оформлению субсидий: кто по новым критериям имеет на нее право и как получить субсидию.