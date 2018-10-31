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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

К теплоснабжению подключено 50% объектов социальной сферы в Одесской области

Категория: Новости

К теплоснабжению подключено 50% объектов социальной сферы в Одесской области

  На сегодняшний день в Одесской области к теплоснабжению подключено 926 учреждений социальной сферы, составляет 50% от общего количества. Теплом обеспечено 418 дошкольных и 389 учебных заведений, а также 389 больниц.

Как сообщили ИА «Контекст-Причерноморье» в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, такие данные привел председатель ОГА Максим Степанов.

Глава области подчеркнул, что поручил всем председателям районных государственных администраций максимально информировать людей по оформлению субсидий: кто по новым критериям имеет на нее право и как получить субсидию.


Источник: Контекст-Причерноморье



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