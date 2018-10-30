Сегодня в Арцизском районе назначили нового начальника полиции

Сегодня, 1 ноября, состоялось официальное представление и.о. начальника Арцизского отдела полиции ГУНП в Одесской области. Им стал Александр Кучугура, который до назначения работал начальником Усатовского отделения полиции Беляевского ОП ГУНП в Одесской области.

Нового руководителя представил начальник Управления уголовного розыска ГУНП Одесской области подполковник полиции Вадим Могила.

Свою службу в органах внутренних дел Александр Кучугура начал в 1999 году. С 1999 по 2014 годы — проходил службу в подразделениях государственной службы борьбы с экономической преступностью, с 2014 по 2016 годы — в подразделении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с 2016 по 2017 годы работал заместителем начальника Измаильского отдела полиции, а в 2017 — возглавил Усатовское отделение полиции Беляевского ОП.

Новоназначенный руководитель заверил, что приложит максимум усилий, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности, а вверенное ему подразделение эффективно противодействовало преступности, обеспечивало правопорядок и защищало интересы граждан.

Напомним, в ноябре 2017 года в результате ротации начальников полиции Арциза и Измаила поменяли местами — бывший начальник Арцизского ОП полковник Роман Галкин был переведен в Измаил, а глава Измаильского ОП Александр Суржик отправился в Арциз.