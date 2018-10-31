В порт Черноморска могут прийти китайские инвесторы

Представители китайских компаний Ocean Favor International, Ocean Managing Port Management и China Harbour Engineering Company (CHEC) проявили заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в морском порту «Черноморск» – об это сообщила пресс-служба порта.

Во время встречи с потенциальными инвесторами, начальник Черноморского морского порта Вячеслав Волошин и ведущие специалисты порта рассказали гостям об особенностях работы порта, взаимодействии филиала с портовыми операторами. Гости проявили интерес к реализации крупных инфраструктурных проектов в порту, ознакомились с ходом реконструкции причалов и дноуглубления акватории.

«В настоящее время в морском порту реализуются масштабные дноуглубительные проекты, которые выполняет CHEC. Работы по дноуглублению выполняются подрядчиком в полном соответствии с подписанными договорами и действующим законодательством. Мы и в дальнейшем нацелены на взаимовыгодное сотрудничество и рассматриваем любые предложения от инвесторов, которые направлены на эффективное развитие портовой инфраструктуры», – цитирует пресс-служба порта Вячеслава Волошина.

Ocean Favor Development (штаб-квартира — Далянь) предоставляет комплексные логистические услуги, занимается обслуживанием терминалов, техническим обслуживанием оборудования. Обеспечивает создание бизнес-модели, формирует направление и концепцию развития компании, координирует взаимодействие между дочерними компаниями.

В апреле 2018 года АМПУ и CHEC подписали два договора на проведение дноуглубительных работ в морском порту «Черноморск». В марте CHEС выиграла аукцион на выполнение дноуглубительных работ в порту. Предметом первого лота является дноуглубление подходного морского канала к порту до 16 метров, второго — дноуглубление операционной акватории первого ковша Сухого лимана до 15 метров. Общий объем дноуглубительных работ — 2 млн. кубометров. По состоянию на 17 октября 2018 года дноуглубительные работы выполнены на 50,4%.