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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Сегодня на Александровском проспекте вспоминали выдающихся поляков

Категория: Новости

Сегодня на Александровском проспекте вспоминали выдающихся поляков

  Представители польской диаспоры и консульства собрались на церемонию возле памятника поэту Адаму Мицкевичу на Александровском проспекте.

Участники возложили цветы и зажгли свечи. Мероприятие приурочили ко дню Дня всех святых, который католики отмечают 1 ноября. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек. Они также возложили цветы к мемориальной доске Мицкевичу на Дерибасовской и вспомнили бывшего президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году.

«Мы приходим уже в течение нескольких лет. Это является замечательной традицией. И возложение цветов наверное касается любой национальности, не только поляков», — сказала основатель общества «Польская нота» Соня Пайгерд.


Источник: Первый городской



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