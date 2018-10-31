Сегодня на Александровском проспекте вспоминали выдающихся поляков

Представители польской диаспоры и консульства собрались на церемонию возле памятника поэту Адаму Мицкевичу на Александровском проспекте.

Участники возложили цветы и зажгли свечи. Мероприятие приурочили ко дню Дня всех святых, который католики отмечают 1 ноября. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек. Они также возложили цветы к мемориальной доске Мицкевичу на Дерибасовской и вспомнили бывшего президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году.

«Мы приходим уже в течение нескольких лет. Это является замечательной традицией. И возложение цветов наверное касается любой национальности, не только поляков», — сказала основатель общества «Польская нота» Соня Пайгерд.